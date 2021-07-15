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Galaxy M32 5G hangi yongayı tercih etti

15.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem 4G, hem de 5G versiyonu bulunan modellerden birisi de Galaxy M32. Samsung’un orta segmentteki yeni modelinin 4G destekli versiyonu Helio G80 yongasıyla gelmişti. Şimdi de 5G destekli versiyonun hangi yonga setini taşıyacağı ortaya çıktı.

Galaxy M32 5G hangi yongayı tercih etti

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan Samsung model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Güney Koreli üretici, pek çok modelinde 4G ve 5G olmak üzere iki farklı versiyon üzerinde çalışıyor.

5G’ye geçiş sürecinin yavaş ilerlediği ya da hiç ilerlemediği ülkelerde genel olarak 4G destekli versiyonlar satışa sunulurken, 5G’ye yavaş yavaş geçmeye başlayan ülkelerde ise 5G destekli versiyonlar satışa çıkıyor.

5G destekli M32 modeli de MediaTek tarafından geliştirilen bir yonga ile geliyor. M32 5G, geçtiğimiz gün Geekbench testinde ortaya çıktı.

Dimensity 720’den güç alan telefon tek çekirdekte 497, çok çekirdekte ise 1605 puan almayı başardı. Bu puanın genel anlamda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada merak edenler için belirtelim. 4G destekli model ile 5G destekli model arasında yonga seti haricinde öyle önemli bir fark bulunmuyor. Yani hemen hemen iki modelin de birebir aynı olduğu söylenebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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