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Galaxy Note 20 hakkında ilk sızıntı geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.02.2020 09:29 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S20 modellerini tanıtacak. Bu etkinlikte bir de katlanabilir Galaxy Z Flip modelini sergileyecek olan Samsung, yıl sonuna doğru yeni Note ailesini gösterecek. Bugün ise Note 20 ailesine ait ilk sızıntı geldi.

Galaxy Note 20 hakkında ilk sızıntı geldi

Sızıntıları ile son dönemde ünlenen Ice Universe, Note20 modellerinin 120 Hz tazeleme oranlı ekran ile geleceğini açıkladı.QHD çözünürlüklü ekran ile gelecek olan bu modellerde yine nokta çentik yer alacak. Ön kamerayı çentiğin içerisine gizleyecek olan Samsung, Note20’de tek ve Note20 Plus modelinde ise çift ön kameraya yer verecek.

Gücünü Galaxy S20 ailesi gibi Exynos 990 / Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefonda 12 GB RAM bulunacak. Yeni özellikler ile donatılmış olan S-Pen ile gelecek olan bu modelde, Galaxy S20’nin bir tık daha iyileştirilmiş kamerası yer alacak.
Note20 ailesinde 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kameranın bulunacağını düşünüyoruz. Note20 Plus modelinde ise buna ek olarak 108 Megapiksellik bir sensörün eşlik edeceğini söyleyebiliriz.

Uzun zamandır Note ailesinde devrim yaratan yenilikler sunmayan Güney Koreli teknoloji devinin, 2020 yılında yepyeni özelikler sunacağını söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Note 20

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