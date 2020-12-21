Galaxy Note 20 Ultra'yı geçti: iPhone 12 ekim ayının en çok satan 5G akıllı telefonu oldu!

iPhone 12 5G desteği ile gelen ilk iPhone modeli oldu. Tabii sadece iPhone 12 değil; iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max de 5G desteği ile tanıtıldı. Ekim ayında tanıtılan yeni iPhone'ların bu ay içerisinde yaptıkları satışlar, raporlara da yansıdı. Bu raporlardan biri Counterpoint Research tarafından yayınlandı. Rapor, 5G'li iPhone modellerine dair çok şey anlatıyor.

İPHONE 12 VE İPHONE 12 PRO ÜST SIRAYA YERLEŞTİ

Ekim 2020 5G Akıllı Telefon Pazarı başlığına sahip rapora göre, iPhone 12 ekim ayının en çok satan 5G akıllı telefonu oldu. iPhone 12 ekim ayındaki satışların yüzde 16'sını oluşturdu. iPhone 12'yi ise yine bir iPhone 12 modeli olan iPhone 12 Pro takip etti. iPhone 12 Pro, yüzde 8'lik bir satış başarısı yakaladı. İki iOS cihazın ardından ise Eylül ayının en çok satan 5G'li akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G geldi. Samsung'un Android amiral gemisi akıllı telefonu yüzde 4'lük bir pay ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin tamamı ise şöyle:

EKİM 2020 5G AKILLI TELEFON PAZARI SONUÇLARI

iPhone 12: yüzde 16

iPhone 12 Pro: yüzde 8

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G: yüzde 4

Huawei Nova 7 5G: yüzde 3

Huawei P40 5G: yüzde 3

OPPO A72 5G: yüzde 3

Huawei P40 Pro 5G: yüzde 3

Samsung Galaxy Note 20 5G: yüzde 2

Samsung Galaxy S20 Plus 5G: yüzde 2

OPPO Reno 4 SE: yüzde 2

iPhone 12 ailesinin ekim ayında iki hafta süreyle satışta kaldığını düşünürsek yakalanan oranlar oldukça iyi gözüküyor. İleriye dönük olarak, iPhone 12 satışlarındaki artışın 2021'in başlarında da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, Galaxy S21 ailesinin tanıtılmasıyla Samsung'un, 5G'li akıllı telefonlar ailesine yeni üyeler ekleyeceği düşünülüyor. Yani bu listede dengeler önümüzdeki günlerde yine değişebilir.

