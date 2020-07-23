Galaxy Note 20 Xbox One oyunlarını oynatabilecek

Samsung ile Microsoft iş birliği ile Galaxy Note 20 Xbox One oyunlarını xCloud sayesinde oynatabilecek.

5 Ağustos 2020’de düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde bildiğiniz gibi Note 20 ailesi tanıtılacak. Bu etkinlikte WinFuture.de’nin raporuna göre; Note 20’nin iki firma arasındaki ortaklık sayesinde xCloud oyun servisi için optimizasyonlar ile geleceği ortaya çıktı.

MOBİLDE OYUN KONSOLU DENEYİMİ

90’dan fazla Xbox One oyununu bünyesinde barındıran xCloud için Samsung ile Microsoft’un bağlantı ve ping konusunda ortak çalıştığı söyleniyor. Bluetooth destekli Xbox kontrolcülerini de destekleyecek olan Note 20 ailesi, bu sayede “mobilde konsol oyun deneyimini” resmen gerçekleştirmiş olacak.

SAMSUNG İLE MİCROSOFT ARASINDA ANLAŞMALAR BİTMİYOR

İki marka arasındaki ortaklığın bir parçası olarak Samsung; Microsoft’un OneNote hizmeti için otomatik senkronizasyon özelliği de sunacak. Geçmişte, Samsung’un akıllı telefonları ve tabletleri, RCS desteği, platformlar arası kopyalama / yapıştırma ve Windows 10’un Telefonunuz uygulamasıyla sürükle ve bırak dosya aktarımı desteği gibi özelliklere yine ilk Samsung sahipleri kavuşmuştu. Hatta Microsoft’un Forza Street yarış oyunu Galaxy akıllı telefonlarına gelmişti.

Samsung ile Microsoft’un arasının iyi olduğu için WinFuture.de’nin bu iddialarının doğru çıkma olasılığı çok yüksek diyebiliriz.

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