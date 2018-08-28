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Galaxy Note 7 tarih oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Note 7 faciasından sonra cihazı şirket tarihinden silmek için elinden geleni yapıyor gibi gözüküyor.

Galaxy Note 7 tarih oldu!

Galaxy Note serisi denildiği zaman genellikle kaliteli oluşları ile anılmaktadır. Belki de Samsung'un en iyi telefon serisi olarak nitelendirebiliriz Note serisini.

Ancak Samsung tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olan Galaxy Note 7 olayı da Galaxy Note serisine kara leke süren bir durum. Samsung, Galaxy Note 7 faciasından sonra kendini tüketicilere affettirmek için elinden gelen gayreti gösterdi göstermesine ancak bu durum alay konuları ile daha da uzatıldı.

Hatta bazı uçak firmaları Note 7'si olan yolcular için uyarı panoları bile astı. Ayrıca Samsung, Galaxy Note 8 ve Galaxy Note 9 gibi yılın telefonu olmaya aday iki güçlü akıllı telefonu da kullanıcıların beğenisine sundu ve bu modeller gayette başarılıydılar.

Samsung, Galaxy Note 7 faciasından çok fazla ders almış olsa da cihazı şirket tarihinden silmek için de elinden geleni yapıyor gibi gözüküyor. Şirket, son yayınladığı infografik tablosu ile Galaxy Note serisinin tarihini gözler önüne serdi ve evet bu liste içerisinde Note 7 yer almıyor.

Note 7 tarihin tozlu sayfalarına karıştı!

Yayınlanan tabloda Galaxy Note serisindeki tüm modeller teker teker gösteriliyor. Ancak Galaxy Note 7 bu listede kendisine yer edinememiş. Üstelik ilginç bir şekilde bizzat Samsung tarafından satışa sunulan Galaxy Note FE de listede yer almıyor. Galaxy Note 5’ten direkt Galaxy Note 8’e geçilmiş. Bu bir hata mı yoksa bilerek mi yapılmış henüz bilinmiyor ancak bu kadar bariz bir hatada görülmeyecek gibi değil.

Olay sadece bununla da sınır değil. Samsung, Galaxy Note 9 lansmanından önce yayınlamış olduğu bir tanıtım videosunda infografikte olduğu gibi tüm Galaxy Note serisi modellerini göstermiş, fakat Galaxy Note 7 bu videoda da kendisine yer edinememişti.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note 7 teknoloji Samsung

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