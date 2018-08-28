Galaxy Note 7 tarih oldu!

Galaxy Note serisi denildiği zaman genellikle kaliteli oluşları ile anılmaktadır. Belki de Samsung'un en iyi telefon serisi olarak nitelendirebiliriz Note serisini.
Ancak Samsung tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olan Galaxy Note 7 olayı da Galaxy Note serisine kara leke süren bir durum. Samsung, Galaxy Note 7 faciasından sonra kendini tüketicilere affettirmek için elinden gelen gayreti gösterdi göstermesine ancak bu durum alay konuları ile daha da uzatıldı.
Hatta bazı uçak firmaları Note 7'si olan yolcular için uyarı panoları bile astı. Ayrıca Samsung, Galaxy Note 8 ve Galaxy Note 9 gibi yılın telefonu olmaya aday iki güçlü akıllı telefonu da kullanıcıların beğenisine sundu ve bu modeller gayette başarılıydılar.
Samsung, Galaxy Note 7 faciasından çok fazla ders almış olsa da cihazı şirket tarihinden silmek için de elinden geleni yapıyor gibi gözüküyor. Şirket, son yayınladığı infografik tablosu ile Galaxy Note serisinin tarihini gözler önüne serdi ve evet bu liste içerisinde Note 7 yer almıyor.
Note 7 tarihin tozlu sayfalarına karıştı!
Yayınlanan tabloda Galaxy Note serisindeki tüm modeller teker teker gösteriliyor. Ancak Galaxy Note 7 bu listede kendisine yer edinememiş. Üstelik ilginç bir şekilde bizzat Samsung tarafından satışa sunulan Galaxy Note FE de listede yer almıyor. Galaxy Note 5’ten direkt Galaxy Note 8’e geçilmiş. Bu bir hata mı yoksa bilerek mi yapılmış henüz bilinmiyor ancak bu kadar bariz bir hatada görülmeyecek gibi değil.
Olay sadece bununla da sınır değil. Samsung, Galaxy Note 9 lansmanından önce yayınlamış olduğu bir tanıtım videosunda infografikte olduğu gibi tüm Galaxy Note serisi modellerini göstermiş, fakat Galaxy Note 7 bu videoda da kendisine yer edinememişti.
Kaynak: Teknolojioku
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Erdoğan, hamile kadını yol kenarında görünce aracına aldı
Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Süleyman Soylu'ya: Komşuluk ilişkimiz var, bu açıklamalar çok talihsiz
Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar
Erkekler anne sütünün peşine düştü, bebekler aç kaldı
Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar
Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı
Pistlerin en fit koşucusuydu, şimdiki haline kimse inanamıyor!
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum