Galaxy Note 7 tarih oldu!

Galaxy Note serisi denildiği zaman genellikle kaliteli oluşları ile anılmaktadır. Belki de Samsung'un en iyi telefon serisi olarak nitelendirebiliriz Note serisini.

Ancak Samsung tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olan Galaxy Note 7 olayı da Galaxy Note serisine kara leke süren bir durum. Samsung, Galaxy Note 7 faciasından sonra kendini tüketicilere affettirmek için elinden gelen gayreti gösterdi göstermesine ancak bu durum alay konuları ile daha da uzatıldı.

Hatta bazı uçak firmaları Note 7'si olan yolcular için uyarı panoları bile astı. Ayrıca Samsung, Galaxy Note 8 ve Galaxy Note 9 gibi yılın telefonu olmaya aday iki güçlü akıllı telefonu da kullanıcıların beğenisine sundu ve bu modeller gayette başarılıydılar.

Samsung, Galaxy Note 7 faciasından çok fazla ders almış olsa da cihazı şirket tarihinden silmek için de elinden geleni yapıyor gibi gözüküyor. Şirket, son yayınladığı infografik tablosu ile Galaxy Note serisinin tarihini gözler önüne serdi ve evet bu liste içerisinde Note 7 yer almıyor.