Galaxy Note 9 soğutma sistemi ile ilgi çekiyor

Hatırlanacağı üzere Samsung, 9 Ağustos’ta yeni amiral gemisi modeli Note 9’u tanıtmıştı. Note 9’u diğer Samsung logolu amiral gemisi modellerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi de sıvı soğutmalı bakır boru sistemiydi. Nitekim telefon satışa sunulmadan bu sistemin içeriği ve özellikleri de belli oldu.

Kısa süre önce JerryRigEverything, Galaxy Note 9’u parçalarına ayırmış ve bakır boru şeklindeki soğutma sistemini gözler önüne sermişti. Bu soğutma sisteminde su – karbon karışımı bir sıvının olup olmadığı ise büyük merak konusuydu. Nitekim geçtiğimiz gün ortaya çıkan bazı detaylara göre, Note 9’un soğutma sisteminde az da olsa suyun bulunduğu belirtildi.

Nitekim bu su soğutma sisteminin sıcak ve soğuk alanları arasında hareket ederek soğutma işleminde önemli bir rol üstleniyor. Suyun izlediği yol ise, bakır borunun içerisinde bulunan ultra ince bakır tellerle belirleniyor.

İşin garip yanı ise soğutma sistemini parçalamaya kalktığınızda içerisinden hiç bir sıvı çıkmayacak olması. Çünkü bu sıvı atmosferle temas ettiği anda buharlaşma özelliğine sahip. Soğutma sisteminin içerisinde bulunan karbon miktarının ise gözle görülebilecek seviyede olmadığı belirtiliyor. Yani şimdilik bu karışımı Samsung’dan başka bilen yok diyebiliriz.

Galaxy Note 9 soğutma sistemi işte böyle çalışıyor?



