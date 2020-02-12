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Galaxy S20 ailesinin resmi tanıtım videosu sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.02.2020 08:13 | Son Güncelleme

Samsung düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S20 ailesini tanıtacak.

Galaxy S20 ailesinin resmi tanıtım videosu sızdırıldı

Bu etkinlikte ayrıca Galaxy Z Flip, yeni Gear Watch ve Gear Buds+ kablosuz kulaklık da tanıtılacak. Etkinliğe saatler kala akıl almaz bir sızıntı geldi. Samsung’un etkinlik sırasında göstereceği Galaxy S20’nin tanıtım videosu sızdı.

YouTube üzerinden yayınlanan videoda görünen S20 ailesi, oldukça premium yapısı ile dikkat çekiyor. S20 modelinde üçlü, S20 Plus modelinde dörtlü ve S20 Ultra modelinde ise üçlü + 108 Megapiksel sensörlü kamera yer alacak.

Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan bu modellerde 12 GB RAM opsiyonu da yer alacak. 6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran ile gelecek olan S20’de 10 Megapiksellik ön kamera yer alacak. Söylentilere göre; S20 Ultra modelinin ön kamerası ise tam 40 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Samsung Galaxy S20 teknik özellikleri

6.2 inç büyüklüğünde 1440 x 3200 çözünürlüğünde 566 PPI değerli 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran
Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti / Exynos 990
Adreno 650 GPU / Mali-G77 MP11 GPU
8 GB RAM / 12 GB RAM
128 GB dahili depolama birimi (microSD kart desteği)
12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı arka kamera
10 Megapiksel f/1.9 diyaframlı ön kamera
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği
Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)
4.000 mAh kapasiteli batarya

Tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S20

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