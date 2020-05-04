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Galaxy S20 Samsung'un yüzünü güldürmedi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 09:34 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S20 serisinin satış rakamlarına dair bir grafik paylaşıldı. Grafiğe göre Samsung Galaxy S20 serisi satışlarda önceki amiral gemilerinin bile gerisinde kaldı. Peki bunun sebebi ne?

Galaxy S20 Samsung'un yüzünü güldürmedi!

Samsung geride bıraktığımız şubat ayında yeni amiral gemisi modelleri Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'yı tanıtmıştı. Samsung Galaxy S20 Ultra, özellikle sahip olduğu kamera donanımı ile öne çıkıyordu. Fakat aradan onca zamanda, telefonların ne kadar sattığı hep merak edildi. Nitekim bugün ortaya çıkan grafik bu merakları giderdi.

GALAXY S9 SAMSUNG GALAXY S20'DEN DAHA FAZLA SATMIŞ!

Söz konusu grafikte Samsung'un son üç yılda çıkardığı Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S10 ve Samsung Galaxy S20 yer alıyor. Grafik de bu üç serinin satışa çıktıkları ilk 10 haftada gösterdikleri performansı bizlere yansıtıyor. Buna göre, Samsung Galaxy S9 satışa çıktığı ilk haftada 500 bin adetten fazla satmış. Galaxy S10 ise 400 bin barajını başarıyla aşmış. Ancak iş Samsung Galaxy S20'ye gelince işler pek de beklendiği gibi gitmemiş. Zira Galaxy S20 serisi ilk haftasında 200 bin adet satışa dahi ulaşamamış.

galaxy s20 satış grafiği

SEBEBİ KORONAVİRÜS MÜ?

Samsung Galaxy S20'nin satışlarının düşük olması sadece ilk haftaya özel bir durum değil. Grafiğe baktığımızda 10 hafta boyunca Galaxy S20 serisinin satışlarının önceki iki seriye nazaran düşük olduğu görülüyor. Yetkililer, donanım olarak beklenilenin üzerinde olan Galaxy S20 serisinin bu performansını koronavirüse bağlıyor.

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