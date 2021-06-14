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Galaxy S21 FE bilmecesi! Samsung'dan açıklama geldi

14.06.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S21 FE'nin (Fan Edition) akıbeti hakkında yeni bilgiler geliyor. Güney Koreli teknoloji devi, çip sıkıntısı nedeniyle Galaxy S21 FE'nin üretiminin durdurulduğu iddialarına yanıt olarak önemli bir açıklama yaptı.

Galaxy S21 FE bilmecesi! Samsung'dan açıklama geldi

Samsung Galaxy S21 FE'nin üretimi tam bir bilmeceye dönüştü. İlk olarak Güney Koreli kaynaklar, şirketin çip kıtlığı nedeniyle Galaxy S21'in daha ucuz versiyonu olacak Galaxy S21 FE'nin üretimini askıya aldırdığını bildirdiler. Teknoloji gündemini sarsan bu haber sonrası, Samsung'dan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

SAMSUNG GALAXY S21 FE İÇİN HENÜZ KARAR VERMEDİ

Samsung, şirketin çip sıkıntısı nedeniyle Galaxy S21 FE'nin üretimini durdurduğuna yönelik iddialara yanıt olarak, yeni bütçe dostu telefonunun üretimini askıya alıp almama konusunda henüz kararını vermediğini söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ DAHİ YAYINLANDI

Galaxy S21 FE resmi olarak duyurulmamıştı, ancak Samsung, Galaxy S20 FE gibi amiral gemisi telefonların Fan Edition sürümlerini piyasaya sürmeyi planladığını söylemişti. Ayrıca sızıntı kaynakları, Galaxy S21 FE'ye ait olduğu söylenen bazı görüntüler yayınlamışlardı.

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Samsung'un açıklaması, Galaxy S21 FE çıkan iddialara rağmen hala piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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