Galaxy S21 FE ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı

Spesifik olarak, SM-G990E model numarasını taşıyan cihaz, Exynos 2100 amiral gemisi işlemcisi ile donatılmış.

Exynos sürümü bazı pazarlarda piyasaya sürülebilir. Ancak bu, yonga setinin S21 FE’nin bazı modellerine de güç verecek olan Snapdragon 888 kadar güçlü olmadığı düşünüldüğünde bazı tartışmalara neden olabilir. Tek ve çok çekirdekli testlerde alınan 1.084 puan ve 3.316 puan bunu doğruluyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Exynos 990’ın Snapdragon 865’in çok altında performans gösterdiğini de hatırlıyoruz. Neyse ki Exynos 2100, Snapdragon 888’in çok gerisinde değil.

GALAXY S20 FE'YE GÜNCELLEME

Samsung, Eylül ayı için en son Android güvenlik düzeltme ekini Eylül ayının başlangıcından önce bile Galaxy S20 FE’ye göndermeye başladı. Güncelleme, G781BXXU4CUH5 donanım yazılımı sürümünü kullanıyor ve 790 MB boyutunda. Güvenlik yamasının yanı sıra, güncelleme, gelişmiş sistem kararlılığının yanı sıra herhangi bir yeni özellik getirmiyor.

Güncelleme halihazırda Avusturya, İtalya, Lüksemburg, İsviçre, Slovenya, İskandinav ülkeleri, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Baltık bölgesindeki bazı kullanıcılara gönderildi. Samsung’un güncellemeyi yakında daha fazla pazara genişletmesini bekliyoruz. Telefonun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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