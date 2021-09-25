Galaxy S21 FE yarı iletken sıkıntısından etkilendi

Sızıntı yapan kişi, telefonun önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği söylendiğinden, üretim sayısının bu hafta veya önümüzdeki hafta en kısa sürede artabileceğini söylüyor. Ayrıca seri üretimin genellikle lansmandan 5-6 ay önce başladığını da açıklıyor.

Bu nedenle, Galaxy S21FE muhtemelen Ekim ortasına veya sonuna kadar raflarda olacak. Max’e göre, bu akıllı telefon ‘oldukça işe yaramaz’. Bunu, Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3’ün ‘satışlarda harika’ olduğu ve Galaxy S22 serisinin ‘hemen köşede’ olduğu için söylüyor.

Galaxy S21 FE’nin başlangıçta tüm bölgelerde Qualcomm Snapdragon 888 kullandığı bildirildi. Küresel çip sıkıntısı nedeniyle, cihazın yalnızca belirli birkaç pazarda piyasaya sürüleceği söylendi. Ardından Samsung, hem Exynos 2100 hem de Snapdragon 888’i kullanma ve cihazı daha fazla pazarda piyasaya sürme planlarını değiştirdi .

Samsung henüz Galaxy S21 FE için bir lansman etkinliği planlamadı, ancak bu telefonla ilgili her şey çoktan ortaya çıkmış durumda.

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