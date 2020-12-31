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Galaxy S21'in ayak sesleri: Samsung yeni Galaxy için video yayınladı!

31.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Galaxy S21'in ayak sesleri: Samsung yeni Galaxy için video yayınladı!

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy S21 ailesini hedef aldığı düşünülen yeni bir video paylaştı. Samsung US YouTube hesabı tarafından paylaşılan video, Galaxy S ailesinin yıllara göre değişimini gösteriyor ve 2021'e atıfta bulunuyor.

2021 yaklaştıkça teknoloji gündemi de değişiyor. Fakat gündemin 2021'de de değişmeyecek olan tek ürünü Samsung Galaxy S21 olacak gibi görünüyor. Çünkü yapılan sızıntılar, Güney Koreli teknoloji devinin yeni Galaxy S21 ailesini tanıtmak için kollarını sıvadığını gösteriyor. Samsung US YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bir video da bunu destekliyor ve Samsung Galaxy S21 ailesinin 2021 yılında da kendini sıkça hatırlatacağını kanıtlıyor.

SAMSUNG ''GALAXY S21 Mİ GELİYOR?'' DEDİRTTİ

Samsung Galaxy S21'e atıf yaptığı düşünülen video, ilk Galaxy S modelinden başlıyor. 2010 yılında tanıtılan Galaxy S'in ardından tüm Samsung Galaxy S modelleri bir film şeridiymiş gibi gözümüzün önünden geçiyor. Son Galaxy S modeli Galaxy S20'nin ardından Samsung büyükçe bir 2020 yazısı çıkartıyor. 2020 yazısı, daha sonra 2021'e dönüşüyor. 2021 yazısındaki 21'in belirginliği bu noktada dikkat çekiyor ve Galaxy S21'e yönelik bir sürpriz niteliği taşıyor.

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GALAXY S21 NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'dan oluştuğu söylenen Galaxy S21 ailesinin 14 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor. Yapılan tüm sızıntılar da telefonların bu tarihte tanıtılacağı konusunda hemfikir. Bakalım 2021'in ilk ayında Galaxy S21 ailesi ile tanışabilecek miyiz?

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