Galaxy S21 parçalarına ayrıldı! S20’den bu yana pek bir şey değişmemiş

Cihazın içine bakmak için önce plastik arka kısım çıkarılıyor. Cihazın arkası komple plastik bir malzeme, cam parçasından herhangi bir iz bile yok. Galaxy S21 ünitesi iki mmWave 5G ile donatılmış (diğer versiyonlar yalnızca alt 6’yı destekliyor). Antenler sol ve sağ tarafta birer tane olmak üzere yerleştirilmiş. Çok büyük değiller, ancak yine de bir 4G telefonun barındırması gerekenden iki anten daha fazla. Geçen yıl Samsung, yalnızca Verizon için özel bir mmWave etkinleştirilmiş S20 sürümü üretmişti, bu yıl ise artık özel bir sürüm olmaktan çıktı.

Samsung’un bu yıl değiştirdiği bir şey, ekran şerit kablosunu tamamen çıkarılabilir hale getirmek oldu. Bu durum ekranı değiştirmeyi oldukça basitleştiriyor. Sadece arka paneli, kablosuz şarj bobinini ve hoparlör aksamını (USB-C bağlantı noktasını ve nano-SIM yuvasının yanı sıra ekran kablosu bağlantı noktası dahil) çıkarmanız yeterli olacaktır.

ZOR OLAN KISIMLAR VAR

Potansiyel olarak zor olan ise, pilin ve selfie kameranın yerini değiştirmek. Pil, Samsung telefonların standart özelliği olarak çekme tırnakları olmadan yapıştırılmış. Selfie kamerası da aynı şekilde yapıştırılmış durumda.

Sökülme videosunu buradan izleyebilirsiniz

