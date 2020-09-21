HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S21 Ultra batarya sürprizi ile karşımıza çıktı

Galaxy S21 Ultra batarya sürprizi ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Amiral gemileri içerisinde kendisini daha şimdiden belli eden bu model, elektrik trafosu gibi batarya ile geliyor. İşte Galaxy S21 serisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Galaxy S21 Ultra batarya sürprizi ile karşımıza çıktı

Samsung Galaxy S21 Ultra tüm fikirleri değiştirebilecek mi? Her şeyden önce Samsung’un S20 Serisi hakkında beklentileri karşılayamadığını söylemek gerekiyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından yapılan çalışmalar ilk defa S20 modelleriyle birlikte hayal kırıklığına dönüştü. Ancak söz konusu olan yeni model umutları daha fazla yükseltecek gibi görünüyor.

Bu cihazın Exynos 1000 ve Snapdragon 875 yonga setleri ile birlikte kullanıcılara sunulacağını belirtmek gerekiyor. Cihazın 5 nm üretim süreci ile birlikte batarya konusunda büyük mesafe alacağı tahmin ediliyor. Bunda elbette işlemci hızı da büyük öneme sahip.

GALAXY S21 ULTRA BATARYASIYLA TÜKETİCİLERİ MUTLU EDEBİLİR

Güney Kore merkezli teknoloji devi Galaxy S21 Ultra modelinde 5.000 mAh gücünde batarya kullanacak ve bu bataryalar işlemcilerden destek alacak. Yeni işlemciler her yenilendiğinde, cihazların pil ömründe de büyük değişimler yaşanıyor. Firmanın rekabet etmesi gereken çok fazla kuruluş var. Apple ve Xiaomi bunlardan sadece iki tanesi. Her ne kadar orta segment ürünlerle tanınsa bile, yine de firmanın bundan pek keyif aldığı söylenemez.

Samsung Galaxy modellerinde genel olarak uygun fiyat aranıyor. İlerleyen süreçlerde fiyatlar biraz daha artacak olsa bile yine de durum değişebilir. Şimdilik herkes gözlerini yeni gelecek modellere dikti. Sizin yeni Samsung akıllı telefonlarından beklentiniz ne? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

iPhone kamerası iOS 14 ile seviye atlıyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Askeri koşulların telefonu tanıtıldı!Askeri koşulların telefonu tanıtıldı!
2020 EKPSS ne zaman yapılacak?2020 EKPSS ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Yeni iPhone güncellemesi saat kaçta yayınlanacak?
Yeni iPhone güncellemesi saat kaçta yayınlanacak?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Exynos 1000 çok güçlü bir yonga olacak
Exynos 1000 çok güçlü bir yonga olacak
Xiaomi Redmi için çok önemli bir adım atıyor
İlginç kamera Xiaomi telefonlar ile sınırlı kalmayabilir!
Emojilere küçük bir güncelleme geldi
Emojiler güncellendi! İşte hayatımıza girecek yeni emojiler
iOS 14’e gelen Android özellikleri neler?
İşte Android'de bulunan 5 iOS 14 özelliği
Apple ile alakalı gibi görünen 100'den fazla alan adı tehlike saçıyor!
Apple adını kullanıp tehlike saçıyorlar!
Askeri koşulların orta segment telefonu LG K42 tanıtıldı! İşte özellikleri
Askeri koşulların telefonu tanıtıldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.