Galaxy S21 Ultra batarya sürprizi ile karşımıza çıktı

Samsung Galaxy S21 Ultra tüm fikirleri değiştirebilecek mi? Her şeyden önce Samsung’un S20 Serisi hakkında beklentileri karşılayamadığını söylemek gerekiyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından yapılan çalışmalar ilk defa S20 modelleriyle birlikte hayal kırıklığına dönüştü. Ancak söz konusu olan yeni model umutları daha fazla yükseltecek gibi görünüyor.

Bu cihazın Exynos 1000 ve Snapdragon 875 yonga setleri ile birlikte kullanıcılara sunulacağını belirtmek gerekiyor. Cihazın 5 nm üretim süreci ile birlikte batarya konusunda büyük mesafe alacağı tahmin ediliyor. Bunda elbette işlemci hızı da büyük öneme sahip.

GALAXY S21 ULTRA BATARYASIYLA TÜKETİCİLERİ MUTLU EDEBİLİR

Güney Kore merkezli teknoloji devi Galaxy S21 Ultra modelinde 5.000 mAh gücünde batarya kullanacak ve bu bataryalar işlemcilerden destek alacak. Yeni işlemciler her yenilendiğinde, cihazların pil ömründe de büyük değişimler yaşanıyor. Firmanın rekabet etmesi gereken çok fazla kuruluş var. Apple ve Xiaomi bunlardan sadece iki tanesi. Her ne kadar orta segment ürünlerle tanınsa bile, yine de firmanın bundan pek keyif aldığı söylenemez.