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Galaxy S21 Ultra Galaxy S20’de bulunmayan özellikler ile gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.11.2020 13:13 | Son Güncelleme

Samsung, görünüşe göre 2021’de işleri farklı şekilde yapmak istiyor. En azından bu, yaklaşan amiral gemisi modeli için geçerli. Güney Koreli dev, ocak ayında yeni nesil S21 amiral gemisi serisini tanıtacak. Bu modeller Galaxy S21 Ultra, S21 Plus ve S21 olarak isimlendirilecek.

Galaxy S21 Ultra Galaxy S20’de bulunmayan özellikler ile gelecek

Şimdiye kadar bu modeller hakkında çok sayıda rapor ve söylenti gelmişti. Elbette S21 serisi, selefinde eksik olan özellikleri getirmeye çalışacak. Şimdi, Galaxy S20 kullanıcılarının akıllı telefonlarına ulaşmak için can attığı yeni bir özelliğe bakıyoruz. Evet! QHD çözünürlükte 120 Hz yenileme hızından bahsediyoruz.

Samsung, S20 üçlüsü ile 120Hz yüksek yenileme hızına sahip ekran panellerini sunarken, akıllı telefon üreticisi yenileme hızını 1080p çözünürlükle sınırladı. Bu, bir nevi kullanıcıların aygıtın ekran panelinin tüm özelliklerinden yararlanamadığı anlamına geliyor. Bu durum, üst düzey S21 Ultra ile değişecek gibi görünüyor.

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Galaxy S21 ailesinin 4K ekran paneline geçmesini bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. 4K ekran paneli önemli bir yükseltme olurken, o kadar da pratik olmazdı. Birincisi, medya endüstrisi hala 4K içeriklere tam olarak hazır değil ve öyle görünüyor ki bu yakın zamanda olmayacak. İkincisi, akıllı telefonlardaki 4K ekran paneli maliyeti artırabilir.

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Bununla birlikte, Galaxy S21 Ultra, kullanıcılarına yine QHD çözünürlükte yüksek yenileme hızında medya içerikleri izlemeye izin verecek gibi görünüyor.

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