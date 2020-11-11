Galaxy S21 Ultra Galaxy S20’de bulunmayan özellikler ile gelecek

Şimdiye kadar bu modeller hakkında çok sayıda rapor ve söylenti gelmişti. Elbette S21 serisi, selefinde eksik olan özellikleri getirmeye çalışacak. Şimdi, Galaxy S20 kullanıcılarının akıllı telefonlarına ulaşmak için can attığı yeni bir özelliğe bakıyoruz. Evet! QHD çözünürlükte 120 Hz yenileme hızından bahsediyoruz.

Samsung, S20 üçlüsü ile 120Hz yüksek yenileme hızına sahip ekran panellerini sunarken, akıllı telefon üreticisi yenileme hızını 1080p çözünürlükle sınırladı. Bu, bir nevi kullanıcıların aygıtın ekran panelinin tüm özelliklerinden yararlanamadığı anlamına geliyor. Bu durum, üst düzey S21 Ultra ile değişecek gibi görünüyor.

GALAXY S21 QHD 120 HZ EKRAN İLE GELEBİLİR

Galaxy S21 ailesinin 4K ekran paneline geçmesini bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. 4K ekran paneli önemli bir yükseltme olurken, o kadar da pratik olmazdı. Birincisi, medya endüstrisi hala 4K içeriklere tam olarak hazır değil ve öyle görünüyor ki bu yakın zamanda olmayacak. İkincisi, akıllı telefonlardaki 4K ekran paneli maliyeti artırabilir.