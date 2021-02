Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max: Düşme testini kim geçti?

Samsung Galaxy S21 ve iPhone 12’nin ortak yönü, her ikisinin de 1000 dolar aralığında fiyatlandırılan akıllı telefonlar olması. Dolayısıyla her ikisi de gerçekten düşürmek istemediğiniz telefonlar. Ancak, olur da düşürürsek hangi telefon darbeye dayanabilir? EverythingApplePro’nun yaptığı testte iki telefon da belirli yükseklikten aşağı atıldı. Telefonlara koruyucu kılıf da takılmadı ve Galaxy S21’in Gorilla Glass Victus’unun mu yoksa Apple’ın Seramik Kalkanı'nın mı daha güçlü olduğu test edildi.

GALAXY S21 ULTRA BİR ADIM ÖNE ÇIKTI

Sadece bu videoya dayanarak, Samsung’un Gorilla Glass Victus’un Apple’ı dayanıklılık testinde geçtiğini görmüş olduk. Telefonu sürekli elinizden düşürüyorsanız, Galaxy S21 Ultra sizin için daha iyi bir seçim olabilir.

Tasarım kısmında ise Samsung Galaxy S21 Ultra, sol üst köşede çok büyük bir kamera adacığı bulunan hafif kavisli bir cam arka yüze sahip. Önden bakıldığında, kavisli kenarlara sahip tüm ekranlı bir tasarım ve üst orta kısımda tek lensli delikli kamera bulunuyor.

Öte yandan iPhone 12 Pro Max, hem ön hem de arkada çok daha düzz bir tasarıma sahip. Ancak arka yüzü de cam ve çerçevesi hafif. Selfie kamerası için üst kısmında oldukça büyük bir çentik var. Arka kamera adacığı ise Galaxy S21 Ultra’dan daha küçük.

Test videosunu izlemek için buraya tıklayınız