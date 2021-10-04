HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S22’nin batarya kapasitesi netlik kazandı

Galaxy S22’nin batarya kapasitesi netlik kazandı

04.10.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung şu sıralar yeni satışa sunmayı planladığı S22 ailesine yoğunlaşmış durumda. Özellikle son birkaç haftadır S22 ailesi hakkında yeni bilgiler duymaya başladık. Son olarak S22 Ultra’da S Pen yuvasına yer verileceği hakkında bazı dedikodular duymuştuk. Şimdi ise yapılan sızıntılarla S22 modelinin batarya kapasitesi ortaya çıktı.

Galaxy S22’nin batarya kapasitesi netlik kazandı

Sızdırılan son raporlara göre Samsung, S22 modelinde 3700 mAh kapasitesinde bir bataryaya yer verecek. Hatırlanacağı üzere S21 ve S20 modellerinde 4000 mAh kapasitesinde bir batarya tercih edilmişti. Bu da yeni nesil S modelinde 300 mAh değerinde bir kayıp yaşanacağı anlamına geliyor.

Samsung’un yeni planı internete sızdıSamsung’un yeni planı internete sızdı

GALAXY S22'DE PİL SÜRESİ KISALIR MI?

Elbette bataryanın 300 mAh küçülmesi telefonun pil süresinin kısalacağı anlamını taşımıyor. Keza pil süresi batarya kapasitesi dışında pek çok etkene bağlı diyebiliriz. Eğer Samsung iyi bir senkronizasyon uygulayabilirse S21 selefi modellerden daha uzun bir pil ömrüyle karşımıza çıkacaktır.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Yeni S modelinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Elbette bu şimdilik bir beklenti. Samsung bu modelini daha erken ya da daha geç de satışa sunabilir. Sonuçta bu yıl Note serisi tanıtılmayacak. Bu sebepten ötürü S serisinin tanıtım tarihi de değişebilir.

Samsung, 39 milyon Euro tutarında bir para cezasına çarptırıldıSamsung, 39 milyon Euro tutarında bir para cezasına çarptırıldı

iOS 15 problemlerle boğuşuyor: Kullanıcılar henüz benimseyemedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
5 bin liralık faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı! 1 ay arayla ikinci şoku yaşadı5 bin liralık faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı! 1 ay arayla ikinci şoku yaşadı
Henüz satışa çıkmadı! Fotoğrafları internete düştüHenüz satışa çıkmadı! Fotoğrafları internete düştü
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

SGK'dan flaş grip aşısı açıklaması!

SGK'dan flaş grip aşısı açıklaması!

Uzman isimler uyardı! Yeni salgın kapıda

Uzman isimler uyardı! Yeni salgın kapıda

Tartışma yaratacak sözler: Dindar bir anayasa olmalı

Tartışma yaratacak sözler: Dindar bir anayasa olmalı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.