Galaxy S22’nin batarya kapasitesi netlik kazandı

Sızdırılan son raporlara göre Samsung, S22 modelinde 3700 mAh kapasitesinde bir bataryaya yer verecek. Hatırlanacağı üzere S21 ve S20 modellerinde 4000 mAh kapasitesinde bir batarya tercih edilmişti. Bu da yeni nesil S modelinde 300 mAh değerinde bir kayıp yaşanacağı anlamına geliyor.

GALAXY S22'DE PİL SÜRESİ KISALIR MI?

Elbette bataryanın 300 mAh küçülmesi telefonun pil süresinin kısalacağı anlamını taşımıyor. Keza pil süresi batarya kapasitesi dışında pek çok etkene bağlı diyebiliriz. Eğer Samsung iyi bir senkronizasyon uygulayabilirse S21 selefi modellerden daha uzun bir pil ömrüyle karşımıza çıkacaktır.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Yeni S modelinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Elbette bu şimdilik bir beklenti. Samsung bu modelini daha erken ya da daha geç de satışa sunabilir. Sonuçta bu yıl Note serisi tanıtılmayacak. Bu sebepten ötürü S serisinin tanıtım tarihi de değişebilir.

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