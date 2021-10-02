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  4. Samsung, 39 milyon Euro tutarında bir para cezasına çarptırıldı

Samsung, 39 milyon Euro tutarında bir para cezasına çarptırıldı

02.10.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli teknoloji devi, 2013-2018 yılları arasında çeşitli mağazaların televizyonları için şarj cihazlarının fiyatlarını etkiledi. Diğer bir deyişle, bu durum müşterilerin Samsung marka TV’leri için daha fazla ödeme yapmasına yol açtı. 

Samsung, 39 milyon Euro tutarında bir para cezasına çarptırıldı

Raporda, markanın görünüşe göre TV’lerinin her çevrimiçi teklifini araştırdığı ve ACM’ye göre yasa dışı olan fiyatları şişirmek için çevrimiçi mağazaları baskı altına aldığı belirtildi.

ACM konuyu araştırdı ve Samsung markalı televizyonları çevrimiçi olarak satan perakendeciler arasında bile bilinen tüketici elektroniği üreticisinin yetkisiz uygulamalarını tespit etti. Samsung’un, fiyatların istediğinden daha düşük olduğunu tespit etmesi durumunda fiyatları yükseltmek için satıcılara mesajlar gönderdiği bildiriliyor. Çalışanlar bunun bir tavsiye olarak sunulduğunu iddia ederken, piyasa otoritesi bunun taahhütsüz bir öneri olmadığını tespit etti.

Ayrıca, perakendeciler TV’lerini daha düşük fiyatlara satan rakiplerinden şikayet ettiğinde şirket müdahale etti. ACM, bu uygulamaları WhatsApp’tan ve Samsung’un çeşitli perakendecilere gönderdiği e-postalardan buldu. ACM CEO’su Martijn Snoep, “Samsung’un davranışı perakende düzeyinde rekabeti bozdu ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açtı” dedi. Şirket şu an itibariyle ACM’nin kararına karşı çıkıyor ve tüm rekabet kurallarına uyduğu için cezaya karşı yasal adım atmaya hazır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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