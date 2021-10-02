Samsung, 39 milyon Euro tutarında bir para cezasına çarptırıldı

Raporda, markanın görünüşe göre TV’lerinin her çevrimiçi teklifini araştırdığı ve ACM’ye göre yasa dışı olan fiyatları şişirmek için çevrimiçi mağazaları baskı altına aldığı belirtildi.

ACM konuyu araştırdı ve Samsung markalı televizyonları çevrimiçi olarak satan perakendeciler arasında bile bilinen tüketici elektroniği üreticisinin yetkisiz uygulamalarını tespit etti. Samsung’un, fiyatların istediğinden daha düşük olduğunu tespit etmesi durumunda fiyatları yükseltmek için satıcılara mesajlar gönderdiği bildiriliyor. Çalışanlar bunun bir tavsiye olarak sunulduğunu iddia ederken, piyasa otoritesi bunun taahhütsüz bir öneri olmadığını tespit etti.

Ayrıca, perakendeciler TV’lerini daha düşük fiyatlara satan rakiplerinden şikayet ettiğinde şirket müdahale etti. ACM, bu uygulamaları WhatsApp’tan ve Samsung’un çeşitli perakendecilere gönderdiği e-postalardan buldu. ACM CEO’su Martijn Snoep, “Samsung’un davranışı perakende düzeyinde rekabeti bozdu ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açtı” dedi. Şirket şu an itibariyle ACM’nin kararına karşı çıkıyor ve tüm rekabet kurallarına uyduğu için cezaya karşı yasal adım atmaya hazır.

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