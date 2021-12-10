Galaxy S22 Note söylentisi yeniden alevlendi! Samsung ne yapacak?

Samsung'un akıllı telefon bölümü, 2022 yılında çalışmalarını sürdürecek gibi görünüyor. Samsung ve 2022 kelimeleri bir araya geldiğinde ise aklımıza ilk gelen konu Galaxy S22 ailesi oluyor. Güney Koreli şirketin Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacağı iddia edilen Galaxy S22 ailesini 2022'nin ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Ancak ailenin en üst seviye amiral gemisi modeli olacağı ifade edilen Galaxy S22 Ultra'nın ismine yönelik farklı söylentiler de var. Bunlardan biri ise telefonun Galaxy S22 Ultra olarak değil, Galaxy S22 Note olarak adlandırılması hakkında.

GALAXY S22 ULTRA'YA VEDA, GALAXY S22 NOTE'A MERHABA

Sızıntı kaynağı Tron, Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy S22 Note olarak adlandırılabileceğine yönelik bir söylentiyi alevlendirdi. Tron, S22 Ultra'nın olmadığını bir sonraki modelin Galaxy S22 Note olarak adlandırılacağını iddia etti.

GALAXY S İLE GALAXY NOTE BİRLEŞECEK Mİ?

Bir süredir Samsung'un Galaxy Note modelinin fişini çektiği söylenirken, şirketin Galaxy Note ve Galaxy S ailesini birleştireceği, yeni Galaxy S ailesinin tepe modelinde S Pen girişinin bulunacağı ve bu modelin Galaxy Note gibi özellikler sunacağı iddia ediliyor. Hatta bu iddialar, çeşitli fotoğraflarla da destekleniyor. Bu yüzden bu söylenti kulağa çok da uzak bir ihtimalmiş gibi gelmiyor.

BEKLENEN ÖZELLİKLER

Adı Samsung Galaxy S22 Ultra veya Galaxy S22 Note olsun, Samsung'un yeni yıldaki en tepe Galaxy S modelinin 6.8 inç ekrana, 120 Hz yenileme hızına, dörtlü arka kamera kurulumuna, 5.000 mAh bataryaya ve amiral gemisi bir işlemciye sahip olması bekleniyor. Şubat 2022'de yeni Galaxy S modellerini görebiliriz.

