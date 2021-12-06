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Merakla bekleniyor! Samsung'un çentikli tableti ve daha fazlası sızdı

06.12.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un olası yeni tablet modelleri Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra merakla bekleniyor. Bir sızıntı kaynağı ise üç modelin görüntülerini sızdırdı. Özellikle iPad Pro rakibi, Galaxy Tab S8 Ultra'nın çentikli ekranlı dikkat çekici görünüyor.

Merakla bekleniyor! Samsung'un çentikli tableti ve daha fazlası sızdı

Apple'ın iPad ile tablet sektöründe yaptıkları ortada. Ancak Apple'ın en büyük rakiplerinden biri olan Samsung da tablet sektöründeki rekabette yer alıyor. Şirket bu kapsamda yeni ürünler çıkartmaya devam ediyor. Hatta şirketin yakında yeni modeller çıkartacağına yönelik çok yaygın söylentiler var. Bu söylentilere göre, yakında Güney Koreli devden Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra modelleri geliyor. Modellerin teknik detayları merak edilirken, yapılan bir sızıntı nasıl görünecekleri konusunda bizleri çok büyük ipuçları veriyor.

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SAMSUNG TABLETLERİN GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Sızıntı kaynağı Evan Blass, Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra'nın tasarımını ortaya çıkardı. Buna göre, Galaxy Tab S8 Ultra, daha önce iddia edildiği gibi çentikli bir yapıda olacak. Bu çentikte iki ön kameranın yer alacağı öne sürülüyor.

Diğer iki modelin ise ekranlarını çevreleyen biraz daha kalın çerçeveler mevcut.

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Tasarım dışında bu üç tablet hakkında başka bir şey açıklanmış değil. Ancak önceki sızıntılarda, iPad Pro rakibi tabletlerin özelliklerine yönelik bazı iddialar var.

GALAXY TAB S8, TAB S8+ VE TAB S8 ULTRA'NIN SIZAN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra'nın Snapdragon 888'i (bazı pazarlarda Exynos 2200'ü) desteklemesi bekleniyor. Galaxy Tab S8'in, 128 GB dahili depolama, 8 GB RAM, 45W hızlı şarj destekli 8.000 mAh batarya ve 11 inç 120Hz LCD panele sahip olması muhtemel görülüyor.

Tab S8+'ın 12,4 inç'ten biraz daha büyük bir ekranla geleceği ve LCD yerine OLED bir panele sahip olacağı öngörülüyor. İddialara göre tablet, 120Hz yenileme hızı ile donatılacak. Bu modelin yine 45W hızlı şarj özelliğine sahip 10.090mAh batarya ile destekleneceği öne sürülüyor.

Galaxy Tab S8 Ultra ise üç modelin en güçlüsü olacak gibi görünüyor. Yaygın dedikodulara göre, tablet, 14.6 inçlik 120Hz ekran yenileme hızına sahip OLED bir panel, 12.000 mAh batarya, 512 GB depolama ve 12 GB RAM ile desteklenecek. Modelin iki ön kameraya sahip bir çentik ile geleceği tahmin ediliyor. Bunu yukarıda yer alan sızıntı görüntülerden de çıkartmak mümkün.

Samsung'un 5G seçenekli üç tablet modelini Ocak 2022'de tanıtılması bekleniyor.

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Samsung
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