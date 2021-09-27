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Galaxy S22 serisinin renk seçenekleri belli oldu

27.09.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir rapor sayesinde artık Galaxy S21 serisinin halefinin hangi renklerde satışa sunulacağını biliyoruz. GalaxyClub tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung Galaxy S22 serisi tasarım açısından Galaxy S21 serisi ile neredeyse aynı olacak.

Galaxy S22 serisinin renk seçenekleri belli oldu

Ancak, yaklaşan telefonlar farklı renklerde satışa sunulacak. Son gelen bilgilere göre Samsung GalaxyS22 serisi aşağıdaki renklerde gelecek.

GalaxyS22, Galaxy S22Plus

  • Beyaz
  • Siyah
  • Altın gül
  • Yeşil
  • alaxyS22 Ultra
  • Beyaz
  • Siyah
  • Koyu Kırmızı

GalaxyS22 ve Galaxy S22+’ nın Rose Gold ton seçeneğinin mevcut nesil Phantom Pink renginden farklı olduğu söyleniyor. Oysa Yeşil renk, Galaxy Z Fold3’ün Phantom Green versiyonuna benzer olabilir.

Son olarak yayının Kırmızı renkli GalaxyS22 Ultra hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak bu özel kırmızı gölgenin, şimdiye kadar piyasaya sürülen kırmızı renkli Galaxy akıllı telefonlardan büyük olasılıkla farklı olacağını gösteriyor.

Bununla birlikte, bu tonlardan bazıları belirli bölgelerle sınırlı olabilir. Hatta Samsung.com’a özel olabilirler. Ayrıca, lansmana daha aylar kaldığı için daha fazla renk olabilir ve bu renklerden bazıları da değişebilir.

Başta da belirtildiği gibi, Galaxy S22 serisi hakkında neredeyse tüm bilgiler belli oldu. Bunun ile beraber cihaz üretiminde çip kıtlığı nedeniyle üretimde sıkıntı yaşandığı da gelen haberler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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