Galaxy S22 Ultra'nın tasarımı tüm hatlarıyla ortaya çıktı

Bilindiği üzere Güney Koreli şirket bu yıl yeni bir Note modeli çıkarmadı. Yani bir anlamda Note serisi tarihin tozlu raflarındaki yerini almış oldu. Peki Note serisinin yerini hangi seri alacak? Aslında bu konudaki genel yorum Z serisinin Note serisinin yerini alabileceği yönündeydi. Fakat sızdırılan son söylentiler ışığında, Note serisinin S serisine dahil edildiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Son birkaç gündür zaten yeni S modellerine ilişkin bazı söylentiler duyuyorduk. Bu söylentilerden en önemlisi ise yeni S serisinin en üst seviye modelinin S Pen yuvasıyla gelecek olmasıydı. Bu bir anlamda S22 Ultra modelini Note modelinin mirasını da üstlendiğini gösteriyordu.

GALAXY S22 ULTRA'DA S PEN DETAYI

Geçtiğimiz gün sızdırılan yeni görüntüler, S22 Ultra modelinin gerçekten de S Pen yuvası ile geleceğini gözler önüne serdi. Her şey bir yana, yeni S22 modelinin gerçekten de Note modelini andırdığını söyleyebiliriz. Görünen o ki Samsung bir şekilde Note ve S serisini birleştirdi.

Galaxy S22 Ultra'nın tasarım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

