Galaxy S7 için yeni güncelleme güvenlik açıklarını kapatıyor!

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge modelleri için güncelleme desteğini kestiğini duyuran Samsung, bugün bir üst model olan Galaxy S7 ailesi için yeni güncelleme yayınladı. Ancak bu güncelleme ile sistem Android 9.0 Pie sürümüne yükseltilmiyor. Güvenlik açıklarını kapatan güncelleme ile sistemdeki bazı sorunlar gideriliyor.

G930FXXS3ERHD yapı numaralı güncelleme Google’ın Eylül ayı Android güvenlik güncellemelerini barındırıyor. 9 tane kritik ve 18 tane sorunu çözen bu güncelleme OTA üzerinden sunuluyor. Amerika ve Avrupa’da dağıtımına başlanan güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye’de de kullanıma sunulması bekleniyor.

Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için yayınlanan bu güncellemenin Android 9.0 Pie sürümüne yeşil ışık yaktığı söyleniyor. Ancak Samsung cephesi resmi olarak Galaxy S7 için Android Pie sürümünü yayınlayacağını duyurmadı. Güncelleme konusunda pek parlak bir geçmişe sahip olmayan Samsung, öncelik olarak Galaxy S9 ve Note 9‘u belirleyecektir.

Eğer Android 9.0 Pie sürümü Galaxy S7 ailesine gelecekse bu güncelleme 2019 yılına sarkabilir. Bakalım Samsung cephesi güncelleme konusunda eski modellerine destek vermeye devam edecek mi?

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