HABER

Galaxy S9 için Android Pie Amerika’da indirime sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

Galaxy S9 için Android Pie güncellemesinin Beta testleri Amerika’da satılan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri için başladı. Eğer bu modellerden birini Amerika’dan aldıysanız Android Pie Beta testine dahil olabilirsiniz.

Galaxy S9 için Android Pie Amerika’da indirime sunuldu

Samsung, Android 9.0 Pie güncellemesinin Beta testlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerinde indirime sunulan 2. Beta sürümünün ardından, bugün Galaxy S9’un Beta sürümü Amerika’daki kullanıcılar için yayınlandı.

Yaklaşık olarak 590 MB büyüklüğünde olan ve OTA üzerinden sunulan bu güncelleme ile Aralık ayı güvenlik güncellemeleri de sisteme ekleniyor. G960USQU3ZRL5 yapı numaralı bu güncelleme şimdilik sadece Amerika’da satılan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini kapsıyor.

Android 9.0 Pie sürümünün yeni API’larını barındıran bu güncelleme ile Samsung’un yeni arayüzü olan One UI da sisteme ekleniyor. Hata düzeltmelerini barındıran bu beta sürümünü eğer Samsung’un beta testine katıldıysanız yükleyebiliyorsunuz.

Android 8.0 Oreo ile Android 9.0 Pie yüklü Galaxy S9‘un karşılaştırma videolarında, özellikle uygulama açılış hızlarında ve sistem arayüzünün akıcılığında büyük fark olduğunu belirtelim. Galaxy S9 için Android 9.0 ile yeniden doğacak dersek yalan olmaz. Bakalım Samsung bu güncellemeyi 2019’un ilk çeyreğinde ülkemizde indirime sunabilecek mi?

Monster Hunter World Iceborne duyuruldu

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Samsung çuvallamaya devam ediyorSamsung çuvallamaya devam ediyor
Apple'dan kritik hamle! Tarih belli oldu...Apple'dan kritik hamle! Tarih belli oldu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samsung galaxy s9 Android Pie Amerika

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri ortaya çıktı

Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri ortaya çıktı

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç

Ufak Tefek Cinayetler nasıl bitti? Oya kimi öldürdü? Arzu'nun katili kim çıktı? Ufak Tefek Cinayetler 45. son bölüm final sahnesi izle!

Ufak Tefek Cinayetler nasıl bitti? Oya kimi öldürdü? Arzu'nun katili kim çıktı? Ufak Tefek Cinayetler 45. son bölüm final sahnesi izle!

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

'Beni şaşkınlıktan yerime mıhlayan tabela' diye paylaştı

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Windows 10 güncellemesiyle bu yenilikler gelecek

Windows 10 güncellemesiyle bu yenilikler gelecek

Yandex harita servisi Türkiye ve İsrail'deki askeri tesislerin yerlerini ifşa etti

Yandex harita servisi Türkiye ve İsrail'deki askeri tesislerin yerlerini ifşa etti

Apple tüketiciyi çileden çıkarttı

Apple tüketiciyi çileden çıkarttı

Qualcomm Apple savaşında son durum

Qualcomm Apple savaşında son durum

İki yeni Powerbank ürünü ile karşınızda

İki yeni Powerbank ürünü ile karşınızda

Samsung çuvallamaya devam ediyor!

Samsung çuvallamaya devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.