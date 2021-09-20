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Galaxy Tab A8’in 2021 versiyonu ortaya çıktı

20.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galaxy Tab A8 ‘in yüksek kaliteli 5K görüntüleri ve 360 ​​derecelik bir videosu internete düştü. Başka bir deyişle, tabletin tasarımının eksiksiz ve net bir görüntüsü sızdı.

Galaxy Tab A8’in 2021 versiyonu ortaya çıktı

Görüntüler, 2021 Galaxy Tab A8’in, ekranın her tarafında göze çarpan çerçeveler ve arkada tek bir kamera ile tasarım olarak önceki modele benzer olduğunu ortaya koyuyor.

İŞTE TASARIMI

Tasarıma bakıldığında, üst kısımda bir mikrofon ile birlikte iki hoparlör ızgarası bulunurken, sağ tarafta ses seviyesi düğmeleri ve parmak izi tarayıcı bulunuyor. Benzer şekilde, alt kısımda ayrıca USB Type C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakı, yanında iki hoparlör ızgarası ve bir mikrofon var. Arkadaki kameranın yanı sıra arka panelin ortasında markanın logosu yer alıyor.

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ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Full HD+ ekran çözünürlüğü sunması beklenen 10.4 inç ekrana sahip tabletin temel özellikleri de paylaşıldı. Gelen bilgilere göre tablet 8 megapiksel bir sensöre sahip tek bir arka kamera ve Dolby Atmos’u da destekleyeceği bildirilen dörtlü bir hoparlör sistemi ile gelecek. Ne yazık ki, bu tabletle ilgili fiyatlandırma ve lansman tarihi gibi daha ince ayrıntılar hala bilinmiyor, ancak Güney Koreli teknoloji devinin Tab A8 2021’i LTE sürümünde ve yalnızca WiFi varyantında piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Samsung
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