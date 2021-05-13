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Galaxy Tab S7 XL Lite rengarenk olacak

13.05.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Galaxy Tab S7 tabletlerin uygun fiyatlı alternatifi olan Galaxy Tab S7 Lite serisini piyasaya sürmek üzere. Normal ve bir Plus varyantları beklenirken, şirket aslında FCC’den Galaxy Tab S7 XL Lite takma adı altında daha büyük sayfa için sertifika aldı.

Galaxy Tab S7 XL Lite rengarenk olacak

Samsung’un bir süredir Galaxy Tab S7 Lite adında yeni bir tablet piyasaya süreceği söylentileri var. Son zamanlarda bu tabletin adının Galaxy Tab S7 + Lite olduğu ortaya çıktı. Günler sonra, başka bir bulgu bu tabletin Galaxy Tab S7 XL Lite olarak piyasaya sürülebileceğini göstermişti. Bluetooth SIG’e göre, Samsung’un gelecek orta sınıf tableti Galaxy Tab S7 + Lite veya Galaxy Tab S7 değil, Galaxy Tab S7 XL Lite olarak adlandırılacak. Son zamanlarda muhtemelen ilk kez tek bir ürün için üç farklı isim duymuştuk.

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Şirket, aynı zamanda, Evan Blass Twitter’da Tab S7 Lite serisinin Mavi, Gümüş ve Beyaz renklerde birkaç resmini daha yayınladı. Daha fazla renk seçeneği haricinde bilinen başka özellik yok. Aynı tableti Pembe ve Siyah olarak daha önce görmüştük. Daha önce sızdırılan teknik özellikler, daha büyük varyant için Snapdragon 750G yonga seti, 44W hızlı şarj ve 12.4 ”IPS LCD ekrandan söz etmişti. Samsung’un S-line tabletlere şu anki yaklaşımına bakılırsa, Galaxy Tab S7 Lite, yalnızca panelin boyutu ve pil kapasitesi açısından farklılık gösterecek.

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Samsung
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