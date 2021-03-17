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Galaxy Z Flip'in fiyatında düşüş yaşandı

17.03.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Galaxy Z Flip'in fiyatında düşüş yaşandı

14.500 TL’den satışa çıkan Galaxy Z Flip'in fiyatı ciddi anlamda düştü. Peki ama neden? İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Samsung geçtiğimiz yıl Fold’un yanına Flip modelini de eklemişti. Flip, Fold’un aksine küçük ve boyuna açılan bir yapıdaydı.

Motorola’nın Razr modeline benzeyen Z Flip ülkemizde de 15.000 TL’lik fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı.

Şimdiye kadar ABD’de 1449 dolarlık fiyat etiketiyle satılan Z Flip’in fiyatı önemli oranda düştü. Samsung Z Flip fiyatını 1449 dolardan, 1199 dolara indirdi. Yani kabaca 250 dolarlık bir indirimden bahsedebiliriz.

Peki bu indirim ülkemizdeki fiyatlara da yansır mı? Şimdi bundan biraz bahsedelim.

GALAXY Z FLİP TÜRKİYE FİYATI DÜŞER Mİ?

Malum son dönemde döviz kuru önemli oranda düştü. Dolar şimdilerde 7.5TL seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Muhtemelen bu düşüş trendi devam edecek.

Kurlar bu kadar düşük bir seviyedeyken, ülkemize ithal olarak gelen teknoloji cihazlarının aynı fiyat seviyesinde kalması pek de mantıklı olmayacaktır. Kaldı ki Z Flip’in ülkemizdeki fiyatı kısa süre içerisinde 12.000 TL seviyelerine kadar düşmüştü.

Hatta şimdiler de 7.500 TL ile 9.000 TL arasına Galaxy Z Flip bulmak mümkün. Üstelik bu telefonlarda Samsung Türkiye garantisi de mevcut. Yani normal kurla bile bu telefon ülkemizde ABD'den daha ucuza satın alınabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Türkiye
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