Galaxy Z Fold 2 ne kadar sağlam?

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Samsung kısa bir süre önce yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli Galaxy Z Fold 2’yi tanıtmıştı. Yeni Fold modeli temel hatları ve katlanma stili ile geçtiğimiz yıl satışa sunulan selefini andırıyordu.

Ülkemizde de 20.000 TL gibi hayli yüksek bir etiketle satışa çıkan telefonun ne derece sağlam olduğu da ortaya çıktı.

GALAXY Z FOLD 2 TESTİ GEÇTİ

Genel olarak telefonlar üzerinde yaptığı sağlamlık testleriyle bilinen JerryRigEverything isimli YouTube kanalının yeni konuğu Z Fold 2 oldu. Yeni Fold modeli genel itibariyle sağlam yapısıyla sınavı geçmeyi başardı.

Samsung’un yeni Fold modeli her ne kadar içe doğru katlanan bir ekran yapısına sahip olsa da yine çizilmelere açık bir yapıya sahip. Şöyle ki telefonu katladığınız anda araya herhangi bir nesnenin kaçması ekran için bir facia olabilir.

Zaten böyle bir telefonda ekranın değiştirilmesi demek telefon fiyatının yarısı kadar masraf çıkması anlamını da taşıyor.

Bilindiği üzere ekran çizilmeleri ve kırılmaları garanti kapsamı dışında bulunan hususlardan. Dolayısıyla bir telefonun ekranına zarar gelmesi kullanıcıların en son isteyeceği şeylerden. Özellikle de bu telefon Galaxy Z Fold 2 modeliyse.

Dilerseniz bahse konu videoya buradan göz atabilirsiniz

