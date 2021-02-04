Galaxy Z Fold 2'ye benzer: Huawei Mate X2'nin tasarımı ortaya çıktı!

Huawei katlanabilir akıllı telefon sektöründe yer alan isimlerden biri. Huawei Mate Xs ile sektördeki içe katlanır ekranlara karşı, dışa katlanır bir ekran yapısı sunan Huawei, şimdi ise Huawei Mate X2 adındaki yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Huawei Mate X2 için Huawei tarafından yayınlanan posterde telefonun Galaxy Z Fold 2 gibi içe katlanır bir ekran yapısı ile geleceği görülmüştü. Nitekim sızdırılan fotoğraflar da bunu doğruladı.

İŞTE SIZDIRILAN HUAWEİ MATE X2

Huawei Mate X2'nin tasarımı için yapılan sızıntılarda akıllı telefonun tıpkı posterde olduğu gibi içe katlanır bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ayrıca Mate X2'nin ön tarafındaki ekranda çift kamera kurulumuna ev sahipliği yaptığı da gözümüzden kaçmıyor. Sızıntı kaynağına göre bu kameralardan biri 16 MP çözünürlüğünde. İşin ilginç yanı ise şu; Sızıntıdaki cihazın içteki ana ekranında hiçbir ekran deliğinin yer almıyor. Bu da katlanabilir akıllı telefonunda Huawei'ye önemli bir avantaj sağlayabilir gibi görünüyor.

HUAWEİ MATE X2 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Huawei Mate X2'nin özellikleri için önceki iddialarda telefonun Kirin 9000 işlemcisiyle geleceği ve 4.400 mAh değerinde bir pili bünyesinde taşıyacağı söylenmişti. Buna ek olarak telefonların dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacağı da söz konusu iddialar arasında. Huawei Mate X2'nin tanıtım tarihi ise 22 Şubat. Bakalım 22 Şubat'ta nasıl bir cihazla karşılaşacağız? Hep birlikte göreceğiz.

