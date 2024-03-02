'1 aydır aç ve boynumu ölçüyor! Sanırım beni yeme hayali kuruyor' Yer: Antalya! 1,5 metrelik dev pitona el konuldu 'O yılan evcil, neden götürdünüz?'

Olay, dün Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etti.
Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koydular.
Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.
Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.
Diğer taraftan, bir sosyal medya kullanıcısı genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia etti.
Genç kız, pitonla fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istedi.