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  4. '1 aydır aç ve boynumu ölçüyor! Sanırım beni yeme hayali kuruyor' Yer: Antalya! 1,5 metrelik dev pitona el konuldu 'O yılan evcil, neden götürdünüz?'

'1 aydır aç ve boynumu ölçüyor! Sanırım beni yeme hayali kuruyor' Yer: Antalya! 1,5 metrelik dev pitona el konuldu 'O yılan evcil, neden götürdünüz?'

02.03.2024 12:59
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Antalya’da bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı kız ise pitonu için adalet isteyerek pitonun kendisine verilmesini istedi. Genç kızın “O yılan evcil. Neden götürdünüz? Evde yılanı arıyorum” yazdığı görüldü.

Olay, dün Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

GENÇ KIZ EL KONULAN DEV PİTONUN GERİ VERİLMESİNİ İSTEDİ: "EVCİL, ZARARI YOK"

Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koydular.

Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.

Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.

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Diğer taraftan, bir sosyal medya kullanıcısı genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia etti.

Genç kız, pitonla fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istedi.

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