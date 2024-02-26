'1 bebek diye yola çıktık' Her kontrolde sayı arttı! Duyunca şoke oldular... Tıpta çok nadir görülüyor

"ÜÇÜNCÜYÜ DUYUNCA ŞOK OLDUM"

Baba Hasan Sönmez, 4 yıldı evli olduklarını bir süredir ise çocuk sahibi olmak için araştırma içinde olduklarını kaydetti. Arkadaşının önerisi ile bir merkeze gittiklerini anlatan Sönmez, "Aşılama yapıldı ve bir ay içinde yüzde 80’e yakın gebelik olma durumu var denildi. Eşim iki aşılama yaptırmış. Bu arada biz köye gittik, mantar zamanıydı. Ormanda gezerken eşim iştahı açık, bol su içiyor yemek yiyor, midesi bulanıyor. Eşime hamile olduğunu söyledim. İnanmadı. Ertesi gün doktora geldik, bir bebeğimizin olacağını öğrendik. Aradan bir ay geçti kontrole geldik, ikizimizin olacağını söylediler. 3’üncü ay içinde bir kontrol daha yapıldı ama benim haberim yok. Eşim telefon etti, ‘Haberin var mı sana büyük bir sürpriz vereceğim’ dedi. Aklımın ucundan geçmiyor ama üçüz. Nasıl üçüz olur, dalga mı geçiyorsun" dedi. Elim ayağım boşaldı, elimdeki tabaklar düştü, ne yaptığımı bilemedim. Şok oldum, terlemeye başladım. Eşimin dalga geçtiğini düşündüm. Fotoğrafı gelince çok sevindim” diye konuştu.