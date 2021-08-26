10 yıl sonra eşini ikinci kez toprağa verdi! "Dayanılacak gibi bir şey değil"

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor. İlçede defin işlemleri yeni yerleşim yerinde yapılırken, sular altında kalacak olan mevcut ilçede bulunan mezarlıkların taşınma işlemi de sürüyor.

BAŞVURUDA BULUNANLAR NAKİL EDİLİYOR

Vefat eden yakınlarının mezarlarının su altında kalmasını istemeyen ilçe sakinlerinin nakil başvurusunun ardından nakil işlemleri başladı. 2011 yılında eşi Mustafa Coşkun’u kaybeden Fatma Coşkun, eşinin kabrinin yeni yerleşim yerine taşınması talebinde bulundu. Yapılan inceleme sonrasında Mustafa Coşkun’un mezarının nakil işlemleri başlatıldı. Oğlu Nejdet Coşkun’la birlikte eşinin yeniden defnedilmesi işlemine katılan Fatma Coşkun gözyaşlarına hakim olamadı.