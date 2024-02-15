'100 yılın sürprizini yapacağız' diyerek açıkladı! Özgür Özel'den iddialı sözler... Ankara, İstanbul, Hatay, Malatya... Gökhan Zan'ın talebini ilk kez açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Mevcut 249 belediye başkanının 149'unun yeniden aday gösterildiğini belirten CHP lideri Özel, 'tasviye' iddialarını reddetti.
Yerel seçimler için iddialı açıklamalarda bulunan Özel, Ankara ve İstanbul'un en rahat olduğu iki il olduğunu belirterek "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, partinin de çok üzerinde oy potansiyeline sahipler. Çok sıkı çalışıyorlar" diye konuştu.
31 Mart seçimlerinde artık kıydan daha içeriye gireceklerini iddia eden Özel, "Kırıkkale çok iyi gidiyor. Kastamonu olabilir. 100 yılın sürprizini Malatya’da yapacağız. Parti son seçimden yüzde 21 oy almışken, Ağbaba rakibinin dört puan önünde çıktı" dedi.
Hatay'daki Lütfü Savaş tartışmalarına da değinen Özel, bir çok ankette Savaş isminin önde çıktığını hatırlatırken, "Savaş’a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor." diye konuştu.
Gökhan Zan'ın TİP'ten aday olmasıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Özel, Hatay'daki Lütfü Savaş'a yönelik protestoları Zan'ın organize ettiğini söyledi. Özel, Zan'ın kendilerinden Arsuz Belediyesi için talepte bulunduğunu da ilk kez açıkladı.
Haluk Levent'e adaylık teklifiytle ilgili soruya da yanıt veren Özel, yöneticilerin arka kapı diplomasisi yapmasının çok normal olduğunu söyledi. CHP lideri, "Haluk Bey ‘evet’ dese anket de yapardık." diye konuştu.