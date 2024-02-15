HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. '100 yılın sürprizini yapacağız' diyerek açıkladı! Özgür Özel'den iddialı sözler... Ankara, İstanbul, Hatay, Malatya... Gökhan Zan'ın talebini ilk kez açıkladı

'100 yılın sürprizini yapacağız' diyerek açıkladı! Özgür Özel'den iddialı sözler... Ankara, İstanbul, Hatay, Malatya... Gökhan Zan'ın talebini ilk kez açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.02.2024 07:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lütfü Savaş bilmecesi, Gürsel Tekin'in istifası derken; hareketli günler geçiren CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'den iddialı açıklamalar geldi. Ankara ve İstanbul'da çok rahat olduğunu belirten Özel, "100 yılın sürprizini Malatya’da yapacağız" diye konuştu. "Savaş’a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm" diyen Özel, TİP'ten aday olan Gökhan Zan'ın talebini de ilk kez açıkladı. Özel, Haluk Levent'e adaylık teklifiyle ilgili de konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Mevcut 249 belediye başkanının 149'unun yeniden aday gösterildiğini belirten CHP lideri Özel, 'tasviye' iddialarını reddetti.

Keşfet

"OY POTANSİYELLERİ ÇOK YÜKSEK"

"OY POTANSİYELLERİ ÇOK YÜKSEK"

Yerel seçimler için iddialı açıklamalarda bulunan Özel, Ankara ve İstanbul'un en rahat olduğu iki il olduğunu belirterek "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, partinin de çok üzerinde oy potansiyeline sahipler. Çok sıkı çalışıyorlar" diye konuştu.

"100 YILIN SÜRPRİZİNİ MALATYA'DA YAPACAĞIZ"

"100 YILIN SÜRPRİZİNİ MALATYA'DA YAPACAĞIZ"

31 Mart seçimlerinde artık kıydan daha içeriye gireceklerini iddia eden Özel, "Kırıkkale çok iyi gidiyor. Kastamonu olabilir. 100 yılın sürprizini Malatya’da yapacağız. Parti son seçimden yüzde 21 oy almışken, Ağbaba rakibinin dört puan önünde çıktı" dedi.

"LÜTFÜ SAVAŞ'I DEĞİŞTİRİRM AMA..."

"LÜTFÜ SAVAŞ'I DEĞİŞTİRİRM AMA..."

Hatay'daki Lütfü Savaş tartışmalarına da değinen Özel, bir çok ankette Savaş isminin önde çıktığını hatırlatırken, "Savaş’a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor." diye konuştu.

GÖKHAN ZAN'IN TALEBİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

GÖKHAN ZAN'IN TALEBİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Gökhan Zan'ın TİP'ten aday olmasıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Özel, Hatay'daki Lütfü Savaş'a yönelik protestoları Zan'ın organize ettiğini söyledi. Özel, Zan'ın kendilerinden Arsuz Belediyesi için talepte bulunduğunu da ilk kez açıkladı.

HALUK LEVENT'E ADAYLIK TEKLİFİ

HALUK LEVENT'E ADAYLIK TEKLİFİ

Haluk Levent'e adaylık teklifiytle ilgili soruya da yanıt veren Özel, yöneticilerin arka kapı diplomasisi yapmasının çok normal olduğunu söyledi. CHP lideri, "Haluk Bey ‘evet’ dese anket de yapardık." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
En Çok Okunan Haberler
Sabah ‘Burası çökecek’ dediler, öğlen çöktü

Sabah ‘Burası çökecek’ dediler, öğlen çöktü

Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok ile emekli vatandaş arasında dikkat çeken diyalog: ‘Provokasyonu bırakalım’

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok ile emekli vatandaş arasında dikkat çeken diyalog: ‘Provokasyonu bırakalım’

Yüksek zam oranını böyle kutladılar! En düşük maaş...

Yüksek zam oranını böyle kutladılar! En düşük maaş...

Putin dünyaya açıkladı! Milyonlarca kişiye umut olabilecek gelişme

Putin dünyaya açıkladı! Milyonlarca kişiye umut olabilecek gelişme

Erdoğan dünyaya böyle duyurdu! 'Bizim için yok hükmündedir'

Erdoğan dünyaya böyle duyurdu! 'Bizim için yok hükmündedir'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.