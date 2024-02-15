'100 yılın sürprizini yapacağız' diyerek açıkladı! Özgür Özel'den iddialı sözler... Ankara, İstanbul, Hatay, Malatya... Gökhan Zan'ın talebini ilk kez açıkladı

"OY POTANSİYELLERİ ÇOK YÜKSEK"

Yerel seçimler için iddialı açıklamalarda bulunan Özel, Ankara ve İstanbul'un en rahat olduğu iki il olduğunu belirterek "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, partinin de çok üzerinde oy potansiyeline sahipler. Çok sıkı çalışıyorlar" diye konuştu.