'11 ilde ne görüyorsan İstanbul'da çok daha fazlasını göreceksin' Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında tek tek sıraladı 'Tarih tekerrür ediyor'

Görür devamında "Biz daha bak enteresandır, bilim dünyası olarak, iş dünyası olarak, bu ülkenin vatandaşları olarak, yöneticileri olarak daha bu depremle yüzleşmedik ya. Yüzleşmek ne demek? Neyi yaptık, neyi yapmadık ki biz bu kadar vurulduk. Ne yaptık, neyi yapmadık, neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık buradan çıkacak. Ondan sonra dönüp diğer kentlerimizi depreme hazırlarken güneydoğudan edindiğimiz dersle neyi yapacağımız daha fazla, neyi yapamayacağımızı ortaya koyacağız. Ya Türkiye Cumhuriyeti bu yüzleşmeyi yapıp da kitaplar halinde okullarda, orada burada anlatacak en önemli fırsat ya. Yok, böyle bir şey yok. Şimdi biz ne yapıyoruz? 15 tane, 30 tane, 100 tane müteahhit şey yaptık ama bu kentin bu hale gelmesine hepimizin kabahati var. Bir hesaplaşacağız, bir kendimize geleceğiz." ifadelerini kullandı.