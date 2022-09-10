12-18 Eylül haftası burçları neler bekliyor? 12 Eylül haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

12-18 Eylül haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yenilikler bekliyor. 12-18 Eylül haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

12-18 EYLÜL HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU Aylardır ertelediğiniz o proje nihayet bu hafta başında Güneş, Uranüs ile birleştiğinde ayağa kalkıyor. İlhamın geldiğini hissettiğinizde hızlı hareket edin. Çünkü bu, hafife alınmayacak, dikkat edilmesi gereken bir enerjidir. Her şeyin programınıza nasıl uyduğu konusunda hala bazı tuhaflıklar olsa da, momentumunuz var, bu yüzden onunla devam edin.

BOĞA BURCU Romantik hayatınız son birkaç haftadır oldukça durgunsa, hafta başında Güneş, Uranüs ile birleştiğinde işlerin değişmesini bekleyin. Profilinizdeki fotoğrafları güncellemek, kocanızla doğaçlama bir randevu gecesi planlamak veya kendinize bir sevgi ve kişisel bakım gecesi ısmarlamak için harika bir geçiş. İstediğiniz ve ihtiyacınız olan arasındaki farklar hakkında giderek daha fazla şey öğreniyorsunuz. Her ikisinden de biraz olması sorun değil.

İKİZLER BURCU Merkür retrosu sizin için eski sevgilileri arşivlerden çıkarmaya devam ediyor İkizler. Ve bu başarısız bağlantılardan bazılarını tekrar ziyaret etmek anlamsız görünse de karşınıza ne çıkacağını asla bilemezsiniz! Kalbinizi ne kadar derinden kırdığını anlayan birinden özür dilemek ve bir araya gelmek iyileştirici olabilir. 16'sında Venüs, Mars'la kare açı yaparken, derin, rahatlatıcı bir sohbet için kendinizi hazırlayın.

YENGEÇ BURCU Endişeniz son zamanlarda tavan yaptı. Sizi sakinleştiren ve endişeyi azaltan tek şey mümkün olduğunca meşgul olmak. Ve gerçekten, rezerve edildin! Ancak 11'inde, güneş Uranüs ile bağlantı kurarken, ara vermek ve yakın bir arkadaşınızla sevecen bir kalbe sahip olmak için beklenmedik bir anınız olacak. Ağlaman gerekiyorsa, bırak her şeyi.