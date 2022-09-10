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12-18 Eylül haftası burçları neler bekliyor? 12 Eylül haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

10.09.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 12-18 Eylül haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta bol bol yenilik bekliyor.

12-18 Eylül haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yenilikler bekliyor. 12-18 Eylül haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak?

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

12-18 EYLÜL HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Aylardır ertelediğiniz o proje nihayet bu hafta başında Güneş, Uranüs ile birleştiğinde ayağa kalkıyor. İlhamın geldiğini hissettiğinizde hızlı hareket edin. Çünkü bu, hafife alınmayacak, dikkat edilmesi gereken bir enerjidir. Her şeyin programınıza nasıl uyduğu konusunda hala bazı tuhaflıklar olsa da, momentumunuz var, bu yüzden onunla devam edin.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Romantik hayatınız son birkaç haftadır oldukça durgunsa, hafta başında Güneş, Uranüs ile birleştiğinde işlerin değişmesini bekleyin. Profilinizdeki fotoğrafları güncellemek, kocanızla doğaçlama bir randevu gecesi planlamak veya kendinize bir sevgi ve kişisel bakım gecesi ısmarlamak için harika bir geçiş. İstediğiniz ve ihtiyacınız olan arasındaki farklar hakkında giderek daha fazla şey öğreniyorsunuz. Her ikisinden de biraz olması sorun değil.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
Merkür retrosu sizin için eski sevgilileri arşivlerden çıkarmaya devam ediyor İkizler. Ve bu başarısız bağlantılardan bazılarını tekrar ziyaret etmek anlamsız görünse de karşınıza ne çıkacağını asla bilemezsiniz! Kalbinizi ne kadar derinden kırdığını anlayan birinden özür dilemek ve bir araya gelmek iyileştirici olabilir. 16'sında Venüs, Mars'la kare açı yaparken, derin, rahatlatıcı bir sohbet için kendinizi hazırlayın.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Endişeniz son zamanlarda tavan yaptı. Sizi sakinleştiren ve endişeyi azaltan tek şey mümkün olduğunca meşgul olmak. Ve gerçekten, rezerve edildin! Ancak 11'inde, güneş Uranüs ile bağlantı kurarken, ara vermek ve yakın bir arkadaşınızla sevecen bir kalbe sahip olmak için beklenmedik bir anınız olacak. Ağlaman gerekiyorsa, bırak her şeyi.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Emeklilik fonunuzda zam veya artıştan birkaç yıl sonra olduğunuzu düşündünüz, ancak güneş 11'inde Uranüs ile bağlantı kurduğunda, nakit akışınızda sürpriz bir artış elde edebilirsiniz! Bu, daha fazla vardiya almak veya serbest bir projede yer almak için bir fırsat olarak gelebilir, bu nedenle bir teklif gelirse, onunla birlikte çalışın! Merkür hala geri harekette, bu nedenle faturalandırma veya ödeme planı konusunda kafa karışıklığı olabilir, ancak gecikmelere rağmen bolluk önünüze geliyor!
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