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15 -16 ve 19 Temmuz’da bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı?

13.07.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları basın açıklaması ile paylaştı. Gündemin asıl konusu olan Kurban Bayramı tatil sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Tatilin ne kadar süreceği belli oldu. Bunun ardından "15 -16 ve 19 Temmuz’da bankalar açık mı?" , "Arefe günü bankalar açık mı?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Kurban Byaramı tatilinin ne kadar süreceği ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların kaç gün tatil yapacağını bildirdi. Peki 15 -16 ve 19 Temmuz’da bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı? İşte ayrıntılar...

15 -16 ve 19 Temmuz’da bankalar açık olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl perşembe gününe denk geldi. 15 Temmuz 2021 resmi tatildir. Çalışanlar 15 Temmuz gününde izinli sayılacaktır.
15 Temmuz'da bankalar da çalışmayacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanında birçok özel sektördeki işyerleri de resmi tatillerde kapalı oluyor.
12 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram arifesi olan 19 Temmuz Pazartesi'nin yarım gün tatil olduğunu açıkladı. Dolayısıyla Birçok kurum 19 Temmuz'da yarım gün çalışacak.
16 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı'na denk gelmiyor. Bu nedenle 16 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları çalışma hayatına devam edecek.
16 Temmuz'da bankalar, PTT, kaymakamlık, tapu daireleri, nüfus müdürlükleri açık olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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