15 bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması başvuru şartları neler?

Binlerce öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere daha kaliteli eğitim verilmesi için 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceğini bildirince binlerce öğretmen adayı konunun detaylarını araştırmaya başladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı öğretmen alımının başvuruları, kılavuzun MEB tarafından yayınlanmasından sonra başlayacak.

Öğretmen ataması başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Yalnızca, 15 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceği duyuruldu. Başvuruların ilerleyen günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

15 bin öğretmen ataması başvurusunun şartlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Önceki dönem yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının başvuru şartları şunlardı: 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.), 3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak, 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,