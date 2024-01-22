15 sene belediye başkanlığı yapmıştı, geri dönüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den beri istediği o ilçe için sürpriz aday

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı şehir ve ilçeleri çok önemsediği de senelerden beri konuşuluyor. Ankara bürokrasisinin nabzının attığı Çankaya da bunlardan biri, yine üç dönem belediye başkanlığı yapan ismin de geri dönmesi gündemde!



