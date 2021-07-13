15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı askerlere karşı kahramanca dik duran Ömer Halisdemir, bir tuğgenerali göğsünden vurarak öldürmüş, ardından ise bir başka asker tarafından şehit edilmiştir. Ömer Halisdemir’e vur emri Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verilmiştir. 15 Temmuz’da şehit olan koruma astsubayı Ömer Halisdemir’in hayatı ise darbe girişiminin yıl dönümünde tekrar merak ediliyor.

Ömer Halisdemir kimdir?

15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda koruma astsubayı olarak görev alan Ömer Halisdemir, komutanlığı ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih Terzi’yi göğsünden vurarak öldürmüştür.

Ömer Halisdemir’in babasının daha sonradan aktardığı bilgiye göre Halisdemir, göğsünden vurarak öldürdüğü Tuğgeneral Semih Terzi ile birlikte daha önce Afganistan’da beraber görev almıştır.

Daha sonra bir başka darbe yanlısı asker tarafından vurularak öldürülen Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden biri haline gelmiştir.

Yedi çocuklu bir ailede büyüyen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Niğde’nin Çukurkuyu beldesinde geçirmiştir. Okulunu bitirdikten sonra çobanlık yapmaya başlayan Halisdemir, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine girerek, hem ülkemiz sınırları içerisinde hem de ülke dışında çeşitli görevlerde yer almıştır.