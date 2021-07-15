15 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 gününde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde düzenlenmekte. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 3.540.346 TL değerinde. Peki 15 Temmuz Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

15 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın 3 günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi düzenlenecek.

Daha önce Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı olarak Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 15 Temmuz için yani bu akşamın devreden büyük ikramiyesi 3.540.346 lira olarak belirlendi.

Daha önce yapılan son çekilişte şanslı numaralar 20 ,25 ,29, 36, 50 ve 55 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilmiş olacak.