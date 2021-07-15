HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 15 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

15 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

15.07.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile birlikte Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler Süper Loto çekiliş sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Noter eşliğinde gerçekleşen çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı şekilde yayınlanmakta. Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 3.540.346 TL değerinde oldu. Peki 15 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Temmuz Perşembe Süper Loto sonuçları...

Süper Loto çekilişi haftanın 3 gününde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde düzenlenmekte. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 3.540.346 TL değerinde. Peki 15 Temmuz Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

15 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın 3 günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi düzenlenecek.
Daha önce Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.
Canlı olarak Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 15 Temmuz için yani bu akşamın devreden büyük ikramiyesi 3.540.346 lira olarak belirlendi.
Daha önce yapılan son çekilişte şanslı numaralar 20 ,25 ,29, 36, 50 ve 55 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilmiş olacak.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto nasıl oynanır?
Oyun, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalıdır. Süper Loto'da seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Rize'de sel kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Rize'de sel kabusu! Ölü sayısı yükseldi

15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.