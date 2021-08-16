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17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi enkazda kaldı? 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu?

16.08.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bugüne dek gerçekleşen en büyük ikinci deprem olarak bilinen 17 Ağustos Marmara Depremi'nin bugün 22'inci yıldönümü. Marmara Bölgesi'nin tüm bölgelerinde hissedilen depremde kaç kişinin hayatını kaybettiği ve depremin kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor. Peki 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi enkazda kaldı? 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? İşte ayrıntılar...

Binlerce can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'inci yıldönümünde deprem ile ilgili bilgiler merak edilip araştırılıyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tüm bölgelerinde hissedilen depremde kaç kişinin hayatını kaybettiği merak konusu oldu. Peki 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de bugüne dek meydana gelen en büyük ikinci depremin yıldönümünde Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin detayları merak ediliyor.
Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketi olarak bilinen 17 Ağustos Depremi'nin merkez üssü Gölcük'tü. Deprem Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedildi.
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılması ile gerçekleşen deprem, İstanbul, Bursa, Bolu, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ile mal kayıplarına ve çokça zarara neden oldu.

NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OLDU?

NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OLDU?
17 Ağustos 1999 Salı günü gerçekleşen deprem saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü. Depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçülmüştür.
Depremde resmi rakamlara göre, 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi ise yaralandı. Ayrıca 5 bin 840 kişi de kayboldu. Fakat bölge halkı, can kaybının çok daha yüksek olduğunu öne sürmekte. Resmi olmayan kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda can kaybının 50 bin civarında olduğunu iddia edilmekte.
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