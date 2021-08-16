17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi enkazda kaldı? 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu?

Binlerce can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'inci yıldönümünde deprem ile ilgili bilgiler merak edilip araştırılıyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tüm bölgelerinde hissedilen depremde kaç kişinin hayatını kaybettiği merak konusu oldu. Peki 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de bugüne dek meydana gelen en büyük ikinci depremin yıldönümünde Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin detayları merak ediliyor.

Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketi olarak bilinen 17 Ağustos Depremi'nin merkez üssü Gölcük'tü. Deprem Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedildi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılması ile gerçekleşen deprem, İstanbul, Bursa, Bolu, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ile mal kayıplarına ve çokça zarara neden oldu.

NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OLDU? 17 Ağustos 1999 Salı günü gerçekleşen deprem saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü. Depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçülmüştür.