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  4. +18'lik korkunç tuzak! Yeni yöntemleri deşifre edildi: 'Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve artıyor'

+18'lik korkunç tuzak! Yeni yöntemleri deşifre edildi: 'Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve artıyor'

06.01.2024 21:08 | Son Güncelleme:
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Dolandırıcılar yine boş durmuyor. Sosyal medyayı kullanan dolandırıcılar bu sefer de başkaları adına açtıkları sahte cinsel içerikli sosyal medya hesaplarıyla avlarını tuzaklarına düşürüyor. 25 yaşındaki genç bir kız, durumu fark ederek soluğu savcılıkta aldı. Yaşadıklarıyla ilgili olarak genç kız, "Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve fiyat artıyor. Tıkladıkça sizden üyelik ve ücret talep ediliyor. Bana ulaşmadılar hiçbir şekilde. Kimin yaptığını da bilmiyorum" dedi.

Bazı dolandırıcılar açtıkları cinsel içerikli sosyal medya hesaplarıyla kadınlara tuzak kurmaya başladı. Son mağdur ise başına gelenleri ders olsun diye bakın nasıl anlattı.


Keşfet

CİNSEL İÇERİKLİ SAHTE HESAP AÇTILAR

CİNSEL İÇERİKLİ SAHTE HESAP AÇTILAR

Gerçek fotoğrafıyla adına sahte bir sosyal medya hesabı açtılar. Yetmezmiş gibi bir de o hesaba cinsel içerikli bir internet sitesinin linkini yapıştırdılar.

Ücretli üye olunan o cinsel içerikli platformda genç kızın sanki içerik yüklüyor intibası oluşturdular. Bir de o içeriklerin izlenebilmesi için ücret talep ediyorlar.

"FİYATLAR 5 DOLARDAN BAŞLIYOR"

"FİYATLAR 5 DOLARDAN BAŞLIYOR"

25 yaşındaki Ceren Karakulak, "Adıma sahte bir Instagram hesabı açılmış ve buradan tanıdığım kişiler takip edilmiş. Bir cinsel içerik platformuna yönlendiriyor. Benim profil fotoğrafım kullanımış ve oraya sahte cinsel içerikli videolar, görseller yüklenmiş. Ben şok oldum. Bunu da bana arkadaşlarım söyledi. Benim hiçbir alakam yok bununla ilgili. Ailem görse durup dururken insanın aklına soru işaretleri düşecek. Bence bu dolandırıcılık adına açılan bir site. Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve artıyor. Tıkladıkça sizden üyelik ve ücret talep ediliyor. Bana ulaşmadılar hiçbir şekilde. Kimin yaptığını da bilmiyorum. Bütün kadınların başına gelebilecek bir durum" diye konuştu. 

SAVCILIĞA BAŞVURDU

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Show Haber'in haberine göre Karakulak yaşadıkları sonrasında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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