+18'lik korkunç tuzak! Yeni yöntemleri deşifre edildi: 'Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve artıyor'

"FİYATLAR 5 DOLARDAN BAŞLIYOR"

25 yaşındaki Ceren Karakulak, "Adıma sahte bir Instagram hesabı açılmış ve buradan tanıdığım kişiler takip edilmiş. Bir cinsel içerik platformuna yönlendiriyor. Benim profil fotoğrafım kullanımış ve oraya sahte cinsel içerikli videolar, görseller yüklenmiş. Ben şok oldum. Bunu da bana arkadaşlarım söyledi. Benim hiçbir alakam yok bununla ilgili. Ailem görse durup dururken insanın aklına soru işaretleri düşecek. Bence bu dolandırıcılık adına açılan bir site. Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve artıyor. Tıkladıkça sizden üyelik ve ücret talep ediliyor. Bana ulaşmadılar hiçbir şekilde. Kimin yaptığını da bilmiyorum. Bütün kadınların başına gelebilecek bir durum" diye konuştu.