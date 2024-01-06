+18'lik korkunç tuzak! Yeni yöntemleri deşifre edildi: 'Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve artıyor'

Bazı dolandırıcılar açtıkları cinsel içerikli sosyal medya hesaplarıyla kadınlara tuzak kurmaya başladı. Son mağdur ise başına gelenleri ders olsun diye bakın nasıl anlattı.
Gerçek fotoğrafıyla adına sahte bir sosyal medya hesabı açtılar. Yetmezmiş gibi bir de o hesaba cinsel içerikli bir internet sitesinin linkini yapıştırdılar.
Ücretli üye olunan o cinsel içerikli platformda genç kızın sanki içerik yüklüyor intibası oluşturdular. Bir de o içeriklerin izlenebilmesi için ücret talep ediyorlar.
25 yaşındaki Ceren Karakulak, "Adıma sahte bir Instagram hesabı açılmış ve buradan tanıdığım kişiler takip edilmiş. Bir cinsel içerik platformuna yönlendiriyor. Benim profil fotoğrafım kullanımış ve oraya sahte cinsel içerikli videolar, görseller yüklenmiş. Ben şok oldum. Bunu da bana arkadaşlarım söyledi. Benim hiçbir alakam yok bununla ilgili. Ailem görse durup dururken insanın aklına soru işaretleri düşecek. Bence bu dolandırıcılık adına açılan bir site. Fiyatlar 5 dolardan başlıyor ve artıyor. Tıkladıkça sizden üyelik ve ücret talep ediliyor. Bana ulaşmadılar hiçbir şekilde. Kimin yaptığını da bilmiyorum. Bütün kadınların başına gelebilecek bir durum" diye konuştu.
Show Haber'in haberine göre Karakulak yaşadıkları sonrasında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.