18 Temmuz günlük vaka tablosu: 18 Temmuz günlük korona tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan koronavirüs tablosu, her gün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesi ve aşı çalışmalarının hız kazanmasıyla beraber vaka sayılarında bir azalış bekleniyordu. Ancak uzun zaman sonra günlük vaka sayılarında ciddi bir artış görüldü. Dün açıklanan tabloya göre vaka sayıları günlük 7 binin üzerine çıktı. Peki, 18 Temmuz gününde vaka sayısı kaç oldu? 18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?

18 Temmuz Koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. Bugün açıklanan tabloda ise yükselen vefat sayısı dikkat çekti.

18 Temmuz günü yapılan testler sonucunda 7 bin 680 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Vefat sayısı ise 66'ya yükseldi.

17 Temmuz Koronavirüs tablosu 17 Temmuz koronavirüs tablosuna göre 234 bin 161 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden ise 7 bin 666 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs kaynaklı vefat eden kişi sayısı ise 38 olarak açıklandı.