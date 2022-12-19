19-25 Aralık haftası burçları neler bekliyor? 19-25 Aralık haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

19-25 Aralık haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını yeniliklerle dolu bir hafta bekliyor. Cuma günü Oğlak burcunda başlayacak yeni ayla birlikte hayatınıza yönelik yeni adımlar ve kararlar atacağınız bir zaman olacak. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

19-25 ARALIK HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Kısa bir aradan sonra, Salı günü Jüpiter burcunuza yeniden girdiğinde şansınız tüm gücüyle geri dönüyor. 2023'e güvenle girmeye hazırlanırken, gelecek yıl neyi başarmak istediğinizi düşünmenin tam zamanı. Hayallerinizi gerçekleştirmek için şanslı bir dönemde olacaksınız ve adım atmaktan çekinmemeniz gerekiyor. Özellikle de Çarşamba günü kariyer alanınıza giren güneş Oğlak burcuna girdiğinde kendinizi her zamankinden daha hırslı hissedeceksiniz. Cuma günü Oğlak burcunda başlayan yeni ay hareketiyle birlikte yeni iş fırsatlarına doğru adım atacaksınız.

BOĞA 2022 yılının sonlarına doğru yeni bir yılın başlangıcında kendinizi biraz kaybolmuş ve yorulmuş hissedebilirsiniz. Özellikle Jüpiter’in Pazartesi günü Koç burcuna yaptığı hareketle birlikte kişisel alanlarınızın ihlal edildiğini düşünerek sinirlenebilirsiniz. Ortalık karanlık görünse de, tünelin sonunda ışık olduğunu unutmayın. Her şeyin yoluna gireceğine inanın. Çarşamba günü Güneş’in Oğlak burcundaki değişimiyle birlikte yeni bağlantılar kurmak için fırsat sahibi olacaksınız. Cuma günü Oğlak burcundaki yeni ay seyahate çıkmak için harika bir zaman!

İKİZLER Jüpiter’in Salı günü sosyal ilişkilerinizi etkilemeye başlaması ve Koç burcunda hareketiyle birlikte daha şanslı olduğunuz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek hiç beklemediğiniz bir adan büyük bir kazanç yakalayabilirsiniz. Başarınızı sevdiklerinizle kutlamayı unutmayın. Çarşamba günü dönüşüm bölgenizde farklılıklar hissedeceksiniz. Güneşin Oğlak burcunda doğru hareketi sayesinde hayatınızı güzelleştirmek için hamleler yapacaksınız. Cuma günkü Oğlak yeni ayı ise ikili ilişkilerinizi doğrudan etkileyecek. Gerçek aşkın büyüsünü derinden hissedeceksiniz.

YENGEÇ Jüpiter Salı günü kariyer bölgenize girerek Koç burcundaki etkisiyle sizleri planlama yapmaya davet ediyor. Büyük kariyer hamleleri yapmak için harika bir hafta! Hayatınızın gidişatındna emin olmak için bazı kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Radikal kararlar almadan önce mutlaka derin bir nefes alın ve isteklerinizi derinlemesine sorgulayın. Gündönümünde güneş Oğlak burcuna girerek Çarşamba günü ortaklık bölgenizi harekete geçiriyor ve “ben” “biz” e dönüşür. Önümüzdeki dört hafta boyunca tüm zamanınızı ve dikkatinizi ilişkilerinize odaklayacaksınız. İş ortaklıklarından aşk ilişkilerine, gurur duyabileceğiniz bir hayat inşa etmek için birlikte çalışın.