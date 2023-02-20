20-26 Şubat 2023 haftası burçları neler bekliyor? 20-26 Şubat 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

20-26 Şubat 2023 haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını ikili ilişkilerde beklemedik engellerle mücadele bekliyor.Genel olarak bu hafta değişim ve dönüşüm hareketlerinin başlangıcı olacak. Hafta ortasında iletişim kanallarındaki yeni oluşumlarla birlikte sosyal anlamda sürprizler yaşanacak. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

20-26 ŞUBAT HAFTALIK BURÇ YORUMLARI...

KOÇ Haftanın başında Salı günü Kova burcundaki Merkür Boğa burcundaki Uranüs ile kare açı yaptığında cüzdanınız gerçekten darbe alabilir. Telefonunuz, dizüstü bilgisayarınız veya diğer teknolojik cihazlarınız aniden sizden vazgeçtiğinde büyük bir fatura ödemek zorunda kalabilirsiniz. Çarşamba günü Merkür İkizler'de Mars'ı üçgen açı yaptığında bir şekilde işinize geri döneceksiniz. Günün çoğunu çevrimiçi olarak geçirecek ve çok tutkulu fikirlerinizi paylaşacaksınız. Cumartesi günü değer bölgenizde Ay Uranüs ile kavuştuğunda cüzdanınız bir darbe daha alabilir. Bu yönüyle, duygularınız kredi kartlarınızın kontrolünü ele geçirdiği için sizi büyük bir alışverişkoliğe dönüştürür. Ancak rahatlığı nesnelerde değil kendi içinizde arayın.

BOĞA Salı günü Kova burcundaki Merkür burcunuzdaki Uranüs ile kare açı yaptığında kalabalığı takip etmemek sorunlara neden olabilir. Özellikle iş ve kariyer anlamında kendinizi ifade etme konusunda zorlanacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bu durum sizi uyum sağlamakla kendi yolunuza gitmek arasında karar vermek zorunda bırakır. Çarşamba günü Merkür İkizler'de Mars'ı üçgen açı yaptığında sözlerinizi öne geçmek için kullanmaya hazırsınız. Doğru insanlarla konuşmak ve kendinizi doğru ışığa sokmak, aradığınız terfiye yol açabilir. Yine de imajınızı güçlendirmek için biraz para harcamanız gerekebilir. Cumartesi günü Ay Uranüs ile kavuştuğunda görüntünüze odaklanmaya devam edin. Gerçekten bir güven artışı kullanabilirsiniz ve bugün onu elde etme günü.

İKİZLER Salı günü Kova burcundaki Merkür Boğa burcundaki Uranüs ile kare açı yaptığında haftaya gergin bir şekilde başlıyorsunuz. Yalnız seyahat etmek istiyorsunuz ama herkes sizi rahatsız etmeye devam ediyor. Bir an yalnız kalmak zor olabilir, bu yüzden biraz rahatlamak için fikirlerinizi telefonunuza veya günlüğünüze kaydedin. Çarşamba günü Merkür burcunuzdaki Mars ile üçgen açı yaptığında bir maceraya atılabileceksiniz. Bu yön, yeni konular keşfetmekten ufkunuzu açacak bir seyahate çıkmaya kadar tutkunuzu bulmanıza yardımcı olabilir. Cumartesi günü bilinçaltı bölgenizde Ay Uranüs'le kavuşum yaptığında haftayı duygularınızın derinliklerine inerek bitirin. Bu yön, size yeni ve tuhaf gelebilecek bazı ağır duygular getirir. Sevgili İkizler, bu duygusal değişimler tüm hafta sonu yalnız kalmak istemenize neden olabilir, ancak bunun mahvolmanıza yol açmasına izin vermeyin.

YENGEÇ Bu hafta kendinize zaman ayırdığınız bir dönemin başlangıcı olacak. Kendinizle daha fazla zaman geçirecek ve özünüze inmek için karşınıza çıkan fırsatları değerlendireceksiniz. Salı günü Kova burcundaki Merkür Boğa burcundaki Uranüs ile kare açı yaptığında bağlantı kurmakta zorlanabilirsiniz. Arkadaş olmak istediğin kişiler tarafından reddedilebilirsiniz. Çarşamba, Merkür İkizler'de Mars'ı üçgen açı yaptığında yaşam değişiklikleri için büyük bir gün. Büyük gerçeklerinizi söylemekten ve ihtiyacınız olan şeyleri istemekten korkmayın çünkü bu, nihai iyileşmenize yol açabilir. Söylemeniz gerekeni söyleyin. Cumartesi günü arkadaşlık bölgenizde ay Uranüs ile kavuştuğunda insanlarınızı bularak haftayı bitirin. Sizi sevecek ve anlayacak, derinleşmekten korkmayan insanları bulun. Sizin kadar eşsiz olanlarla arkadaş olun.