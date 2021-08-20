20 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Ağustos 2021 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın son On Numara çekilişi 20 Ağustos Cuma günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 20 Ağustos 2021 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

20 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 20 Ağustos On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve 10 bilen 1 kişi 207.670,65 liranın sahibi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 6,20,22,23,27,28,29,32,38,41,43,50,52,53,54,55,57,60,64,65,70 ve 77 olmuştu.

Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

20 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara