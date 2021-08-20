HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 20 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Ağustos 2021 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

20 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Ağustos 2021 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

20.08.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 20 Ağustos Cuma günü haftanın son On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 20 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 20 Ağustos 2021 Cuma On Numara çekilişi sonuçları...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın son On Numara çekilişi 20 Ağustos Cuma günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 20 Ağustos 2021 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

20 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 20 Ağustos On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.
Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmış ve 10 bilen 1 kişi 207.670,65 liranın sahibi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 6,20,22,23,27,28,29,32,38,41,43,50,52,53,54,55,57,60,64,65,70 ve 77 olmuştu.
Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.
20 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

İki acılı ablanın mesajlaşması Türkiye'yi ağlattı

İki acılı ablanın mesajlaşması Türkiye'yi ağlattı

İmamoğlu’na Büyükada’da temizlik tepkisi

İmamoğlu’na Büyükada’da temizlik tepkisi

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.