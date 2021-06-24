20 binin üzerinde turist! Kısıtlamalar bitti, Rus turistler Antalya'ya akın etti

Ruslar ise Antalya'ya geldikleri için mutlu olduklarını, bu sezon gelemeselerdi üzüleceklerini ifade etti. Otelde tatil yapan Rus turistlerden Michail Sheyken, “Rusya'dan geldim çok mutluyum. İki ülke ortak bir yol buldu çok iyi arkadaşlar şimdi. En iyi servis Türkiye'de, çok mutlu olduk. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi. Svetlana Yakovenko ise "İlk uçakla geldim. Çok mutluyum. Rusya'da bu kadar güzel oteller ve deniz yok. Rusya çok kalabalık. Oralarda zaten yer yok. Gelemeseydik çok üzülürdük" dedi.