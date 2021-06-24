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  4. 20 binin üzerinde turist! Kısıtlamalar bitti, Rus turistler Antalya'ya akın etti

20 binin üzerinde turist! Kısıtlamalar bitti, Rus turistler Antalya'ya akın etti

24.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından iki günde 20 bin turistin geldiği Antalya'da, plaj ve koylarda yoğunluk dikkat çekiyor. Ruslar, çoğunlukla vakitlerini plajda güneşlenerek geçiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlaması 22 Haziran itibarıyla sona erdi. Kararı sevinçle karşılayan Rus turistler ise rezervasyon yaparak uçaklarla Antalya'ya geldi. İki günde Antalya'ya 20 binin üzerinde Rus turist geldi.

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da! Her gün 20 bin kişi gelecekRusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da! Her gün 20 bin kişi gelecek

Rus, turistler sahile indi

Antalya Havalimanı'na ilk gün 29, ikinci gün 40 uçakla gelen 20 bin Rus turist, tatillerine başladı. 5 yıldızlı otelleri tercih eden Rusların en sevdiği destinasyonlardan biri olan Kemer ilçesinde hareketlilik yaşanıyor.
İki günde gelen 20 binin üzerinde Rus turist, rezervasyon yaptıkları otellere yerleşerek tatile başladı.
Deniz, kum ve güneş üçlüsüne büyük ilgi gösteren Rusların otellerde ilk adresi ise deniz oldu. Otellerin denize olan kıyılarında iskeleden suya atlayan, su sporuyla ilgilenen, havuzlara giren Rus turistler, tatilin keyfini sürüyor.
Turistik tesislerde ise gelecek binlerce tatilci için çalışmalar yapılıyor. İç mekan organizasyonlarını dışarı taşıyan oteller, koronavirüs bulaş riskini azaltmayı hedefliyor. Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı tesislerden birinde havuzlarda kapasite sınırlandırılmasına gidildi. Otelde kapalı mekanlarda maske zorunluluğu bulunurken havuz başındaki şezlonglar da fiziki mesafe kuralına göre sıralandı. Rusların Antalya'ya gelmeye başladığı ilk gün oteldeki rezervasyonlarda da artış yaşandı. Dün yapılan rezervasyonların yarısını Ruslar oluştururken ilk gün oteldeki 100 odaya Ruslar yerleşti.
Ruslar ise Antalya'ya geldikleri için mutlu olduklarını, bu sezon gelemeselerdi üzüleceklerini ifade etti. Otelde tatil yapan Rus turistlerden Michail Sheyken, “Rusya'dan geldim çok mutluyum. İki ülke ortak bir yol buldu çok iyi arkadaşlar şimdi. En iyi servis Türkiye'de, çok mutlu olduk. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi. Svetlana Yakovenko ise "İlk uçakla geldim. Çok mutluyum. Rusya'da bu kadar güzel oteller ve deniz yok. Rusya çok kalabalık. Oralarda zaten yer yok. Gelemeseydik çok üzülürdük" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya
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