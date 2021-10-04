HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2021 Açık Lise (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıt tarihleri uzatıldı!

2021 Açık Lise (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıt tarihleri uzatıldı!

04.10.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sürerken MEB'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Buna göre 3 Ekim'de bitmesi beklenen 2021 AÖL kayıtları uzatıldı. Peki 2021 Açık Lise (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek? İşte 2021 AÖL kayıt tarihleri...

İlgiyle takip edilen AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. AÖL kaydını yapmak isteyen kişiler MEB'den yapılan açıklamayı takip ediyor. Peki 2021 Açık Lise (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL kayıt yenileme ve kayıt tarihleri öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Söz konusu tarihler uzatıldı. 6 Eylül'de başlayan AÖL kayıt yenileme işlemlerinin 3 Ekim'de bitmesi bekleniyordu.
Fakat binlerce öğrencinin eğitim gördüğü AÖL kayıtlarının daha ileri bir tarihte sona ereceği ifade edildi.
AÖL ilk kayıt sınav ücreti 2021 senesinde, bir dönem için 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL şeklinde yatırılacak.
https://odeme.meb.gov.tr adresinden de bütün bankaların kredi kartı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücretini yatırılacak. Yayımlanmış olan duyuruya göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzadı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Erdoğan'dan alışveriş sonrası açıklama: 1000 yeni market açılacak

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

Seri katil filmi gibi! Husumetlilerini tek tek öldürüp intihar etti

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.