2021 Açık Lise (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıt tarihleri uzatıldı!

İlgiyle takip edilen AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. AÖL kaydını yapmak isteyen kişiler MEB'den yapılan açıklamayı takip ediyor. Peki 2021 Açık Lise (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL kayıt yenileme ve kayıt tarihleri öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Söz konusu tarihler uzatıldı. 6 Eylül'de başlayan AÖL kayıt yenileme işlemlerinin 3 Ekim'de bitmesi bekleniyordu.

Fakat binlerce öğrencinin eğitim gördüğü AÖL kayıtlarının daha ileri bir tarihte sona ereceği ifade edildi.

AÖL ilk kayıt sınav ücreti 2021 senesinde, bir dönem için 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL şeklinde yatırılacak.