2021 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınavına katılan binlerce aday sınav sonuçlarını bekliyor. Bugün yani 10 Temmuz 2021 saat 10:15 itibariyle düzenlenen Kaymakamlık sınavına saat 10:00 itibariyle kimse alınmadı. Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken "Kaymakamlık sınavı açıklandı mı?" sorusu araştırılıyor. Peki 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların katılım sağladığı Kaymakamlık sınav sonuçları merakla beklenmeye başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınava saat 10:00 itibariyle kimse alınmadı. Adaylara, toplamda 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı.

Sonuçlar 12 Ağustos'ta! Sonuçların nereden ve nasıl ilan edileceğini merak eden adaylar, araştırmalara koyuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımlamış olduğu sınav takvimine göre Kaymakamlık sınav sonuçlarının 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması beklenmekte.