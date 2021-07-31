2021 LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. tercih süreci son hızıyla devam ediyor. Birinci tercihler sonrası ikinci nakil işlemlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki 2021 LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı, tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS 2. tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Liseye yerleşebilmek amacıyla katıldıkları LGS sınavının sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler sonuçları beklemeyi sürdürüyor. 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil döneminde, ilk tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşememiş olan öğrenciler ile yer değiştirmek isteyen kimi öğrenciler için başvurular alınmıştı.

İkinci tercihler tamamlanmıştı Şimdi 26 Temmuz'da başlayan ve 30 Temmuz'da tamamlanan tercih dönemi sonrası, sonuçlar merak ediliyor. Öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihi yapabilmişti.