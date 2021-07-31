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2021 LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

31.07.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2. tercih süreci sonrası tercihlerini tamamlayan adaylar son gelişmeleri ilgiyle takip ediyor. İlk tercihler sonrası herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercihlerde başvurularını gerçekleştirmişti. İkinci nakil sonuçlarının da açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki 2021 LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LGS 2. tercih süreci son hızıyla devam ediyor. Birinci tercihler sonrası ikinci nakil işlemlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki 2021 LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı, tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS 2. tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.
Liseye yerleşebilmek amacıyla katıldıkları LGS sınavının sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler sonuçları beklemeyi sürdürüyor. 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil döneminde, ilk tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşememiş olan öğrenciler ile yer değiştirmek isteyen kimi öğrenciler için başvurular alınmıştı.

İkinci tercihler tamamlanmıştı

İkinci tercihler tamamlanmıştı
Şimdi 26 Temmuz'da başlayan ve 30 Temmuz'da tamamlanan tercih dönemi sonrası, sonuçlar merak ediliyor. Öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihi yapabilmişti.

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS 2. tercihleri sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden öğrencilere duyurulacak.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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